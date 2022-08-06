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https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسرائيل-نستعد-لأيام-طويلة-من-القتال-في-غزة-ولا-تهدئة-خلال-هذه-المرحلة-1066060958.html
إسرائيل: نستعد لأيام طويلة من القتال في غزة ولا تهدئة خلال هذه المرحلة
إسرائيل: نستعد لأيام طويلة من القتال في غزة ولا تهدئة خلال هذه المرحلة
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T09:33+0000
2022-08-06T09:33+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل".وأضاف: "إذا لزم الأمر ستكون أطول"، مضيفا: "لا توجد مفاوضات جارية للتهدئة في هذه المرحلة".وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه شن 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا لحركة "الجهاد الإسلامي" بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.وقال إنه من بين الأهداف التي قصفها "5 راجمات صاروخية، و6 ورشات لإنتاج الأسلحة، ومستودعان لتخزين قذائف صاروخية ومستودع واحد لتخزين قذائف الهاون، و6 مواقع رصد تابعة للجهاد الإسلامي".وأضاف أنه "منذ بداية الحملة أطلق الجهاد الاسلامي نحو 160 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل منها نحو 130 قذيفة عبرت الحدود بينما سقطت نحو 30 قذيفة داخل قطاع غزة".وادعى أن "القبة الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخ بنسبة نجاح تفوق 95%، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة أو في مناطق لا تحتاج إلى اعتراضها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، بداعي القضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-19-عنصرا-من-الجهاد-الإسلامي-في-الضفة-الغربية-صور-1066055878.html
إسرائيل
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة

إسرائيل: نستعد لأيام طويلة من القتال في غزة ولا تهدئة خلال هذه المرحلة

09:33 GMT 06.08.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayovالجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل".
وأضاف: "إذا لزم الأمر ستكون أطول"، مضيفا: "لا توجد مفاوضات جارية للتهدئة في هذه المرحلة".
وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 19 عنصرا من "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية... صور
06:34 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه شن 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا لحركة "الجهاد الإسلامي" بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.
وقال إنه من بين الأهداف التي قصفها "5 راجمات صاروخية، و6 ورشات لإنتاج الأسلحة، ومستودعان لتخزين قذائف صاروخية ومستودع واحد لتخزين قذائف الهاون، و6 مواقع رصد تابعة للجهاد الإسلامي".
وأضاف أنه "منذ بداية الحملة أطلق الجهاد الاسلامي نحو 160 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل منها نحو 130 قذيفة عبرت الحدود بينما سقطت نحو 30 قذيفة داخل قطاع غزة".
وادعى أن "القبة الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخ بنسبة نجاح تفوق 95%، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة أو في مناطق لا تحتاج إلى اعتراضها".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، بداعي القضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع.
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