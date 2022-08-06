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https://arabic.sputniknews.com/20220806/إعلام-ألمانيا-قد-تواجه-موجة-من-الاحتجاجات-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-والتضخم-القياسي-1066056020.html
إعلام: ألمانيا قد تواجه موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم القياسي
إعلام: ألمانيا قد تواجه موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم القياسي
قد يؤدي التضخم القياسي وارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات خلال الخريف والشتاء، حسبما ذكرت قناة ARD التلفزيونية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:42+0000
2022-08-06T06:42+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وذكّرت القناة في التقرير باحتجاجات معارضي قيود فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الوضع يمكن أن يعاد، لأن "صبر الألمان له حدود".ووفقا للتقرير، يلاحظ الآن نشاط احتجاجي في برلين، وكذلك في بافاريا وساكسونيا.في الوقت نفسه، أكد وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا أن الوزارة تستعد لسيناريوهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، دعا السلطات إلى تشكيل مجموعة أزمات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.في وقت سابق، في 2 أغسطس/آب، أفادت التقارير بأن ألمانيا ستزيد أسعار الغاز للمستهلكين من مدينة كولونيا بأكثر من مرتين بسبب أزمة توريد الوقود الأزرق.وذكرت صحيفة "بيلد" في 18 يوليو/تموز أن الحكومة الألمانية تتوقع حدوث طوارئ في المناطق أثناء الشتاء بسبب نقص الغاز. وأوضحت أن ألمانيا ستستمر في الاعتماد على مورد الطاقة الروسي، وأن مشكلة الغاز في البلاد قد تستمر حتى عام 2024.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد

إعلام: ألمانيا قد تواجه موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم القياسي

06:42 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / Adam Berry مظاهرات تدعو إلى العدل الاجتماعي (مجتمع عادل قائم على مبدأ التضامن) في برلين، ألمانيا 4 سبتمبر 2021
مظاهرات تدعو إلى العدل الاجتماعي (مجتمع عادل قائم على مبدأ التضامن) في برلين، ألمانيا 4 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Adam Berry
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قد يؤدي التضخم القياسي وارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات خلال الخريف والشتاء، حسبما ذكرت قناة ARD التلفزيونية.
وذكّرت القناة في التقرير باحتجاجات معارضي قيود فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الوضع يمكن أن يعاد، لأن "صبر الألمان له حدود".
ووفقا للتقرير، يلاحظ الآن نشاط احتجاجي في برلين، وكذلك في بافاريا وساكسونيا.
في الوقت نفسه، أكد وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا أن الوزارة تستعد لسيناريوهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، دعا السلطات إلى تشكيل مجموعة أزمات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
في وقت سابق، في 2 أغسطس/آب، أفادت التقارير بأن ألمانيا ستزيد أسعار الغاز للمستهلكين من مدينة كولونيا بأكثر من مرتين بسبب أزمة توريد الوقود الأزرق.
وذكرت صحيفة "بيلد" في 18 يوليو/تموز أن الحكومة الألمانية تتوقع حدوث طوارئ في المناطق أثناء الشتاء بسبب نقص الغاز. وأوضحت أن ألمانيا ستستمر في الاعتماد على مورد الطاقة الروسي، وأن مشكلة الغاز في البلاد قد تستمر حتى عام 2024.
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