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اجتماع عسكري طارئ في السودان بعد توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل أراضيه
اجتماع عسكري طارئ في السودان بعد توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل أراضيه
عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اجتماعا عاجلا وذلك على خلفية توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل الأراضي... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:38+0000
2022-08-06T08:38+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد توغلت مجموعات مسلحة من دولة تشاد إلى داخل الأراضي السودانية في ولاية غرب دارفور، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا من الجانب السوداني ونهب عدد كبير من الماشية.وذكرت الوكالة أن مجلس الأمن والدفاع عقد جلسة طارئة استمع خلالها إلى تقارير من الأجهزة الأمنية حول الموقف.وأشارت إلى أن المجلس أعرب عن قلقه من تطور الأزمة وانزلاقها لصراع اجتماعي له أبعاده وانعكاساته داخليا وخارجيا.ووفقا للوكالة، اتخذ المجلس بعض القرارات تمثلت في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن.ووجه بالعمل على تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة والعمل على مراقبة الأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الرسمية، بمثلما هو معمول به لدى الجانب التشادي.كما أكد المجلس حرصه على سلامة وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وصون أراضي البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى عمق العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد وضرورة الحفاظ عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20210829/السودان-وتشاد-يتفقان-على-عمليات-حدودية-ضد-الجماعات-الإرهابية-1049973642.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد

اجتماع عسكري طارئ في السودان بعد توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل أراضيه

08:38 GMT 06.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اجتماعا عاجلا وذلك على خلفية توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل الأراضي السودانية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد توغلت مجموعات مسلحة من دولة تشاد إلى داخل الأراضي السودانية في ولاية غرب دارفور، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا من الجانب السوداني ونهب عدد كبير من الماشية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الأمن والدفاع عقد جلسة طارئة استمع خلالها إلى تقارير من الأجهزة الأمنية حول الموقف.
وأشارت إلى أن المجلس أعرب عن قلقه من تطور الأزمة وانزلاقها لصراع اجتماعي له أبعاده وانعكاساته داخليا وخارجيا.
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2021
السودان وتشاد يتفقان على عمليات حدودية ضد الجماعات الإرهابية
29 أغسطس 2021, 15:02 GMT
ووفقا للوكالة، اتخذ المجلس بعض القرارات تمثلت في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن.
ووجه بالعمل على تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة والعمل على مراقبة الأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الرسمية، بمثلما هو معمول به لدى الجانب التشادي.
كما أكد المجلس حرصه على سلامة وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وصون أراضي البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى عمق العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد وضرورة الحفاظ عليها.
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