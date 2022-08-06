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الأردن يشهد 65 حالة انتحار في النصف الأول من 2022
الأردن يشهد 65 حالة انتحار في النصف الأول من 2022
أفاد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن الدكتور رائد المومني بأن بلاده شهدت في النصف الأول من العام الحالي 65 حالة انتحار. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:52+0000
2022-08-06T21:52+0000
2022-08-06T21:52+0000
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وأوضح المومني لصحيفة "الرأي" الأردنية أ إحصائية الانتحار للنصف الأول من العام الحالي لمديرية الطب الشرعي، كشفت عن أن معدلات الانتحار بالمملكة كانت متقاربة مع السنوات الماضية.وبلغت معدلات الانتحار في الأردن في العام الحالي 65 حالة، منها 45 حالة من الذكور و 20 من الإناث، في حين بلغت العام الماضي لنفس الفترة 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.وبحسب المومني فقد غلب على معظم حالات انتحار هذا العام وسيلة الشنق، فكانت هناك 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و 10 حالات سقوط، و 7 حالات إطلاق الرصاص،و 4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و 4 حالات حروق، و حالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.وجاءت الفئات العمرية من العشرينيات والثلاثينيات هي النسبة الأكبر من هذه الحالات، فيما سجلت 36 حالة لها، أما أقل من عمر 20 عاما كانت هناك 9 حالات، وفئة الأربعينيات 12 حالة، والستينيات فما فوق 8 حالات.وشهدت عدة محافظات حالات الانتحار بنسب متفاوتة، حيث وقعت 22 حالة في العاصمة عمان، و 10 حالات في إربد، و 7 حالات في جرش، و6 في السلط، و4 في العقبة، و 4 في الكرك، و4 حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و4 حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.
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العالم العربي, مجتمع, أخبار الأردن
الأردن يشهد 65 حالة انتحار في النصف الأول من 2022
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أفاد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن الدكتور رائد المومني بأن بلاده شهدت في النصف الأول من العام الحالي 65 حالة انتحار.
وأوضح المومني لصحيفة
"الرأي" الأردنية أ إحصائية الانتحار للنصف الأول من العام الحالي لمديرية الطب الشرعي، كشفت عن أن معدلات الانتحار بالمملكة كانت متقاربة مع السنوات الماضية.
وبلغت معدلات الانتحار في الأردن في العام الحالي 65 حالة، منها 45 حالة من الذكور و 20 من الإناث، في حين بلغت العام الماضي لنفس الفترة 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.
وبحسب المومني فقد غلب على معظم حالات انتحار هذا العام وسيلة الشنق، فكانت هناك 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و 10 حالات سقوط، و 7 حالات إطلاق الرصاص،و 4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و 4 حالات حروق، و حالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.
وسلط المسؤول الأردني الضوء على أعمار حالات الانتحار والتي جاءت متفاوتة، وجاء أصغر عمر لحالة انتحار لذكر يبغ من العمر 13 عاما، وأكبر عمر للذكر أيضا 83 عاما.
وجاءت الفئات العمرية من العشرينيات والثلاثينيات هي النسبة الأكبر من هذه الحالات، فيما سجلت 36 حالة لها، أما أقل من عمر 20 عاما كانت هناك 9 حالات، وفئة الأربعينيات 12 حالة، والستينيات فما فوق 8 حالات.
وشهدت عدة محافظات حالات الانتحار بنسب متفاوتة، حيث وقعت 22 حالة في العاصمة عمان، و 10 حالات في إربد، و 7 حالات في جرش، و6 في السلط، و4 في العقبة، و 4 في الكرك، و4 حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و4 حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.