https://arabic.sputniknews.com/20220806/البحرية-التونسية-تحبط-17-محاولة-للهجرة-غير-الشرعية-في-ليلة-واحدة-1066082115.html

البحرية التونسية تحبط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة

البحرية التونسية تحبط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة

أحبطت البحرية التونسية 17 محاولة للهجرة غير الشرعية بين الـ5 والـ6 من أغسطس/آب الجاري، تم خلالها نجدة وإنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، إلى... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T16:42+0000

2022-08-06T16:42+0000

2022-08-06T16:42+0000

العالم العربي

خفر السواحل

أخبار تونس اليوم

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وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، اليوم (السبت)، في بيان إن "الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني (الدرك) في منطقتي الساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 5 و6 أغسطس الجاري، من إحباط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية".وأضاف أنه تم خلال هذه العمليات إنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي بينهم 170 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية والبقية تونسيين، إلى جانب حجز مبلغ مالي من النقد الأجنبي، دون أن يحدد قيمته.وتكررت خلال الأيام والأسابيع القليلة مثل هذه العمليات، حيث لا يكاد يمر يوم دون إعلان السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة القادمين من تونس وليبيا، جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html

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