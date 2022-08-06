https://arabic.sputniknews.com/20220806/البيت-الأبيض-يعلن-شفاء-بايدن-من-فيروس-كورونا-1066082611.html
البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، شفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فيروس كورونا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:58+0000
2022-08-06T16:58+0000
2022-08-06T16:58+0000
العالم
جو بايدن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يزال-مصابا-بكورونا-ويعاني-من-سعال-1066007839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, فيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، شفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.
وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس
"كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.