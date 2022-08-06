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البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، شفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فيروس كورونا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:58+0000
2022-08-06T16:58+0000
العالم
جو بايدن
فيروس كورونا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يزال-مصابا-بكورونا-ويعاني-من-سعال-1066007839.html
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العالم, جو بايدن, فيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا

16:58 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، شفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
البيت الأبيض: بايدن لا يزال مصابا بكورونا ويعاني من سعال
4 أغسطس, 17:39 GMT
وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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