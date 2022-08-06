https://arabic.sputniknews.com/20220806/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-19-عنصرا-من-الجهاد-الإسلامي-في-الضفة-الغربية-صور-1066055878.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 19 عنصرا من "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية... صور

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 19 عنصرا من "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية... صور

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 19 عنصرا من "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T06:34+0000

2022-08-06T06:34+0000

2022-08-06T06:35+0000

إسرائيل

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جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت.وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن "قوات جيش الدفاع والشاباك وشرطة حرس الحدود اعتقلت حتى الآن 19 ناشطا على صلة بحركة الجهاد الإسلامي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وأوضح أنه "تم اعتقال 8 مطلوبين ومن بينهم 7 من الجهاد الإسلامي في بيت سيرا وقلنديا، وتم اعتقال 6 مطلوبين من الجهاد الإسلامي في قرية إذنا وفي الخليل، تم اعتقال 2 من الجهاد الإسلامي في بيت أمر وبيت صوريف، كما اعتقلت القوات 4 نشطاء للجهاد في عدة قرى قضاء جنين".وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، حسب تعبيره.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/طائرات-إسرائيلية-تقصف-راجمات-صواريخ-أخرى-تابعة-للجهاد-الإسلامي-شمالي-قطاع-غزة-1066053418.html

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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم