https://arabic.sputniknews.com/20220806/الحكومة-اليمنية-تطالب-بموقف-دولي-لمواجهة-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-غزة--1066077249.html

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

دانت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى اتخاذ موقف دولي لوقفه. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T15:31+0000

2022-08-06T15:31+0000

2022-08-06T15:31+0000

أخبار اليمن الأن

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066076047_0:102:3189:1895_1920x0_80_0_0_abb4272aa9692827cc5b0f1f6b881e06.jpg

القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الخارجية اليمنية، في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقالت الوزارة إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع ‎غزة والذي خلف العديد من القتلى والجرحى".ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك كافة القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية".وجددت الخارجية اليمنية "موقفها الثابت، والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لمبادرة السلام العربية".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فيقطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1066074887.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, العدوان الإسرائيلي على غزة