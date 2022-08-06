https://arabic.sputniknews.com/20220806/الحكومة-اليمنية-تطالب-بموقف-دولي-لمواجهة-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-غزة--1066077249.html
الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
دانت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى اتخاذ موقف دولي لوقفه. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:31+0000
2022-08-06T15:31+0000
2022-08-06T15:31+0000
أخبار اليمن الأن
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الخارجية اليمنية، في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقالت الوزارة إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف العديد من القتلى والجرحى".ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك كافة القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية".وجددت الخارجية اليمنية "موقفها الثابت، والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لمبادرة السلام العربية".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فيقطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1066074887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العدوان الإسرائيلي على غزة
الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
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دانت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى اتخاذ موقف دولي لوقفه.
القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الخارجية اليمنية، في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وقالت الوزارة إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف العديد من القتلى والجرحى".
ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
، والتي تنتهك كافة القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية".
وجددت الخارجية اليمنية "موقفها الثابت، والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لمبادرة السلام العربية".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية فيقطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.