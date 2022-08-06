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الخارجية الإيرانية: الرد الأمريكي الواقعي على مقترحات إيران أمر ضروري للتوصل إلى اتفاق
الخارجية الإيرانية: الرد الأمريكي الواقعي على مقترحات إيران أمر ضروري للتوصل إلى اتفاق
أعلنت الخارجية الإيرانية أن الرد الأمريكي الواقعي على مقترحات إيران أمر ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، إن طهران تبذل محاولات جادة للتوصل إلى اتفاق محكم، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة مواقف عملية وواقعية تجاه المقترحات الإيرانية البناَءة في القضايا المختلفة، وفق وكالة "إرنا".وتطرق عبد اللهيان إلى تطورات منطقة جنوب شرق آسيا، مدينا السلوكيات الأمريكية تجاه الصين، كما أكد أن إيران وانطلاقا من التزاماتها القانونية ودعمها لاستقرار المنطقة متمسكة بمبدأ الصين الواحدة.كما أعلن وانغ يي استمرار دعم الصين للمحادثات النووية وموقف إيران من المحادثات، معربا عن الأمل في أن يتكلل المسار الدبلوماسي بالنجاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مسؤول-إيراني-يكشف-شرط-بلاده-للاتفاق-النهائي-في-مفاوضات-فيينا-النووية-1066064928.html
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العالم, إيران, الصين

الخارجية الإيرانية: الرد الأمريكي الواقعي على مقترحات إيران أمر ضروري للتوصل إلى اتفاق

13:53 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن الرد الأمريكي الواقعي على مقترحات إيران أمر ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، إن طهران تبذل محاولات جادة للتوصل إلى اتفاق محكم، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة مواقف عملية وواقعية تجاه المقترحات الإيرانية البناَءة في القضايا المختلفة، وفق وكالة "إرنا".

ووصف عبداللهيان في حديث مع نظيره الصيني المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والصيني بأنها مفيدة وبناءة، مؤكدا ضرورة متابعة مسؤولي البلدين لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، كما دعا الوزير الصيني إلى زيارة إيران.

وتطرق عبد اللهيان إلى تطورات منطقة جنوب شرق آسيا، مدينا السلوكيات الأمريكية تجاه الصين، كما أكد أن إيران وانطلاقا من التزاماتها القانونية ودعمها لاستقرار المنطقة متمسكة بمبدأ الصين الواحدة.
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للاتفاق النهائي في مفاوضات فيينا النووية
12:17 GMT

من جانبه، أكد الوزير الصيني أن تطوير العلاقات الثنائية يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى رفض الصين للمواقف الأحادية على الساحة الدولية ودعمها لمصالح الدول النامية.

كما أعلن وانغ يي استمرار دعم الصين للمحادثات النووية وموقف إيران من المحادثات، معربا عن الأمل في أن يتكلل المسار الدبلوماسي بالنجاح.
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