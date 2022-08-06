https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الروسية-هناك-احتمال-إجراء-تجربة-نووية-في-كوريا-الديمقراطية-1066059536.html
الخارجية الروسية: هناك احتمال إجراء تجربة نووية في كوريا الديمقراطية
الخارجية الروسية: هناك احتمال إجراء تجربة نووية في كوريا الديمقراطية
أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، للصحفيين أن هناك احتمال لإجراء تجربة نووية في كوريا الديمقراطية،... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:49+0000
2022-08-06T08:49+0000
2022-08-06T08:49+0000
كوريا الشمالية
الخارجية الروسية
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وقال فيشنيفيتسكي: "احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بالطبع موجود. تجري كوريا الديمقراطية أعمالا في موقع اختبار بهونغيري، لكننا لسنا مستعدين لتقديم تنبؤات بشأن احتمالية ذلك، ناهيك عن التوقيت".ووفقا له، فإن روسيا تدعو الدول إلى عدم تصعيد الموقف والاستجابة للوضع بشكل متناسب في جميع االساحات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.في مايو/أيار 2018 ، فككت كوريا الديمقراطية الأنفاق في موقع التجارب النووية "بهونغيري". وتم نسف ثلاثة أنفاق في موقع الاختبار أمام نحو 20 صحفيا تمت دعوتهم إلى كوريا الديمقراطية لتغطية هذا الحدث. في الوقت نفسه، لم تسمح كوريا الشمالية للخبراء الدوليين في مجال الأسلحة النووية بدخول موقع الاختبار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: هناك احتمال إجراء تجربة نووية في كوريا الديمقراطية
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أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، للصحفيين أن هناك احتمال لإجراء تجربة نووية في كوريا الديمقراطية، والعمل جار في موقع اختبار "بهونغيري"، لكن روسيا تطلب عدم تصعيد الموقف والاستجابة للوضع بشكل متناسب.
وقال فيشنيفيتسكي: "احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بالطبع موجود. تجري كوريا الديمقراطية أعمالا في موقع اختبار بهونغيري، لكننا لسنا مستعدين لتقديم تنبؤات بشأن احتمالية ذلك، ناهيك عن التوقيت".
ووفقا له، فإن روسيا تدعو الدول إلى عدم تصعيد الموقف والاستجابة للوضع بشكل متناسب في جميع االساحات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في مايو/أيار 2018 ، فككت كوريا الديمقراطية الأنفاق في موقع التجارب النووية "بهونغيري". وتم نسف ثلاثة أنفاق في موقع الاختبار أمام نحو 20 صحفيا تمت دعوتهم إلى كوريا الديمقراطية لتغطية هذا الحدث. في الوقت نفسه، لم تسمح كوريا الشمالية للخبراء الدوليين في مجال الأسلحة النووية بدخول موقع الاختبار.