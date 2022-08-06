https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-السودانية-نرحب-بما-أعلنته-الأمم-المتحدة-من-تمديد-الهدنة-بين-الأطراف-اليمنية-1066065568.html
الخارجية السودانية: نرحب بما أعلنته الأمم المتحدة من تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
الخارجية السودانية: نرحب بما أعلنته الأمم المتحدة من تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
رحبت وزارة الخارجية السودانية بما أعلنته الأمم المتحدة من قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:00+0000
2022-08-06T12:00+0000
2022-08-06T12:00+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت وزارة الخارجية السودانية إن "جمهورية السودان ترحب بالاتفاق الذي تم بين الفرقاء اليمنيين بتمديد الهدنة في اليمن الي شهرين إضافيين، والذي أعلنته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن".واعتبر البيان أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يوقف نزيف الدم، ويسهل حركة المدنيين والسلع والخدمات التجارية والمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن".وقال: "نامل أنّ توفر الهدنة فرصة للتفاوض علي وقف إطلاق نار شامل ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، وأن تساهم بشكل فاعل في تهيئة بيئة مواتية للتوصل لتسوية سلمية للنزاع من خلال عملية سياسية شاملة".وشدد البيان على "موقف السودان الثابت من القضية اليمنية والداعم لكل الجهود الرامية لاستقرار وأمن اليمن"، داعيا الفرقاء اليمنيين لاستئناف الحوار وإطلاق العملية السياسية للوصول إلى سلام دائم وعادل.
https://arabic.sputniknews.com/20201220/-السودان-يعلق-على-إعلان-تشكيل-الحكومة-اليمنية-الجديدة-1047571240.html
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أخبار السودان اليوم
الخارجية السودانية: نرحب بما أعلنته الأمم المتحدة من تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية
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رحبت وزارة الخارجية السودانية بما أعلنته الأمم المتحدة من قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية.
وحسب بيان نشرته
وكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت وزارة الخارجية السودانية إن "جمهورية السودان ترحب بالاتفاق الذي تم بين الفرقاء اليمنيين بتمديد الهدنة في اليمن الي شهرين إضافيين، والذي أعلنته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن".
20 ديسمبر 2020, 20:21 GMT
واعتبر البيان
أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يوقف نزيف الدم، ويسهل حركة المدنيين والسلع والخدمات التجارية والمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن".
وثمّن بيان الخارجية السودانية جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مؤكدا دعم السودان لهذه الخطوة.
وقال: "نامل أنّ توفر الهدنة فرصة للتفاوض علي وقف إطلاق نار شامل ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، وأن تساهم بشكل فاعل في تهيئة بيئة مواتية للتوصل لتسوية سلمية للنزاع من خلال عملية سياسية شاملة".
وشدد البيان على
"موقف السودان الثابت من القضية اليمنية والداعم لكل الجهود الرامية لاستقرار وأمن اليمن"، داعيا الفرقاء اليمنيين لاستئناف الحوار وإطلاق العملية السياسية للوصول إلى سلام دائم وعادل.