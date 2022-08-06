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"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
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السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتوجه نداء للمجتمع الدولي
السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتوجه نداء للمجتمع الدولي
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الذي تنفذه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:18+0000
2022-08-06T20:18+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).يُذكر أن مجلس الأمن الدولي، قرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بطلب من فلسطين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/-الأونروا-تعلن-إغلاق-جميع-مؤسساتها-في-غزة-باستثناء-الصحية-1066084556.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتوجه نداء للمجتمع الدولي

20:18 GMT 06.08.2022
© AFP 2022الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الذي تنفذه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي، قرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بطلب من فلسطين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
تلاميذ إحدى مدارس الأونروا في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 1 يونيو 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الأونروا تعلن إغلاق جميع مؤسساتها في غزة... باستثناء الصحية
18:13 GMT
واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
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