https://arabic.sputniknews.com/20220806/السفير-الروسي-في-واشنطن-الادعاءات-الأمريكية-حول-دور-روسي-في-أزمة-الغذاء-سخيفة-1066054204.html

السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأمريكية حول دور روسي في أزمة الغذاء "سخيفة"

السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأمريكية حول دور روسي في أزمة الغذاء "سخيفة"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف تصريحات مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور حول الدور الروسي في أزمة الغذاء العالمية... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T02:44+0000

2022-08-06T02:44+0000

2022-08-06T02:44+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "كل المحاولات لإلقاء المسؤولية على روسيا سخيفة. كما هو معتاد، هناك الكثير من الأكاذيب"، مضيفا: "إن الملاحظات غير مهنية، وتفتقر إلى التحليل والفهم المناسبين للوضع فضلا عن التطلع إلى فهم جوهر المشكلة".وشرح السفير أزمة الغذاء الحالية مع عواقب وباء كوفيد-19، وانقطاع سلسلة التوريد، والتضخم، وإرهاق التربة المتراكم وتغير المناخ.كما وأشار الدبلوماسي الروسي إلى العقوبات المناهضة لروسيا تلعب دورا خاصا في هذه الأزمة، قائلا إن القيود مصممة عمدا لإرباك الشركات الأجنبية وتخويفها وتجعل من الصعب للغاية التعاون مع الشركات الروسية".وأضاف أنتونوف أن روسيا تبذل جهودا لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية