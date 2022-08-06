https://arabic.sputniknews.com/20220806/السودان-يستدعي-سفير-تشاد-لديه-ويحتج-على-دخول-مسلحين-وقتل-18-من-رعاياه-على-الحدود-المشتركة-1066073336.html

السودان يستدعي سفير تشاد لديه ويحتج على دخول مسلحين وقتل 18 من رعاياه على الحدود المشتركة

السودان يستدعي سفير تشاد لديه ويحتج على دخول مسلحين وقتل 18 من رعاياه على الحدود المشتركة

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اليوم السبت، سفير جمهورية تشاد لدى السودان، ونقل له رسالة احتجاج رسمية إثر قتل مجموعات تشادية مسلحة 18 من... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T13:57+0000

2022-08-06T13:57+0000

2022-08-06T13:57+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار تشاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن "الوزير السوداني نقل للسفير التشادي احتجاج الخرطوم وإدانته للحادث الذي جرى في الثالث من أغسطس/ آب الجاري، في ولاية غرب دارفور، إثر دخول متفلتين من تشاد إلى الأراضي السودانية وقتلهم وجرحهم عدد من المواطنين السودانيين وسرقة مئات الرؤوس من الأبل وعودتهم إلى تشاد".وطالب وزير الخارجية السوداني بأن "تبذل تشاد جهدا في القبض على المتفلتين، ورد المسروقات إلى أهلها في السودان بأسرع ما يمكن".من جهته، أمن السفير التشادي على عمق العلاقات الأخوية بين بلاده والسودان، مؤكدا أن "تشاد لن تدخر وسعاً في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار على جانبي البلدين".وعقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اجتماعا عاجلا وذلك على خلفية توغل مجموعات مسلحة من تشاد إلى داخل الأراضي السودانية.وذكر التلفزيون السوداني أن "مجموعات مسلحة من دولة تشاد توغلت إلى الأراضي السودانية في ولاية غرب دارفور، مما أدى إلى وقوع ضحايا من الجانب السوداني ونهب عدد كبير من الماشية"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والدفاع عقد جلسة طارئة استمع خلالها إلى تقارير من الأجهزة الأمنية حول الموقف.وأشار إلى أن المجلس أعرب عن قلقه من تطور الأزمة وانزلاقها لصراع اجتماعي له أبعاده وانعكاساته داخليا وخارجيا، موجّها بالعمل على تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة والعمل على مراقبة الأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الرسمية، بمثلما هو معمول به لدى الجانب التشادي.كما أكد المجلس حرصه على سلامة وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وصون أراضي البلاد، لافتًا في الوقت نفسه إلى عمق العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد وضرورة الحفاظ عليها.

أخبار تشاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد