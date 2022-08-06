https://arabic.sputniknews.com/20220806/السيسي-مصر-تجري-اتصالات-على-مدار-الساعة-للسيطرة-على-الأوضاع-في-قطاع-غزة-1066079101.html
السيسي: مصر تجري اتصالات على مدار الساعة للسيطرة على الأوضاع في قطاع غزة
السيسي: مصر تجري اتصالات على مدار الساعة للسيطرة على الأوضاع في قطاع غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تلعب دورا إيجابي في قطاع غزة من خلال الاتصالات التي تجريها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن الاتصالات... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:55+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي خلال لقاء مع طلاب الكلية الحربية، اليوم السبت، إن "دورنا إيجابي في قطاع غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفا: "اتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدا كبيرا مع شركائنا لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل القطاع".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1066074887.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
السيسي: مصر تجري اتصالات على مدار الساعة للسيطرة على الأوضاع في قطاع غزة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تلعب دورا إيجابي في قطاع غزة من خلال الاتصالات التي تجريها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن الاتصالات تجرى على مدار الساعة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة بعد التصعيد الذي بدأ في القطاع منذ أمس.
القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي خلال لقاء مع طلاب الكلية الحربية، اليوم السبت، إن "دورنا إيجابي في قطاع غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفا: "اتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدا كبيرا مع شركائنا لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل القطاع".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية
ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل
.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.