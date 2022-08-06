https://arabic.sputniknews.com/20220806/السيسي-مصر-تقف-إلى-جانب-الصين-بشأن-الوضع-في-تايوان-1066078194.html
السيسي: مصر تقف إلى جانب الصين بشأن الوضع في تايوان
السيسي: مصر تقف إلى جانب الصين بشأن الوضع في تايوان
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب الصين، فيما يخص الوضع في تايوان. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال الرئيس المصري في تصريحات متلفزة خلال تفقده الكلية الحربية في وقت سابق من اليوم: "نحن لدينا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان، ونقول دائما إن مصر تقف مع الصين في هذا الأمر لأن هذا لصالح الأمن والاستقرار في العالم".وأشار الرئيس المصري إلى أن العالم لا يحتمل اندلاع أزمات أخرى تؤثر على أوضاع الدول، مؤكدا دعم بلاده لمبدأ الصين الواحدة.وحول الأزمة الأوكرانية، أكد السيسي أن الحكومة المصرية كانت حريصة على ألا تؤثر الأزمة في أوكرانيا على كمية السلع التي يحتاجها المواطنون واستطاعت النجاح في ذلك.وأشار الرئيس المصري خلال حديثه إلى أن بلاده تؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس الماضي. وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وستستمر التدريبات حتى يوم الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-ترسل-20-طائرة-و14-سفينة-في-إطار-مناوراتها-العسكرية-حول-تايوان-1066068913.html
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مصر, أخبار تايوان, أخبار العالم الآن, الصين
السيسي: مصر تقف إلى جانب الصين بشأن الوضع في تايوان
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب الصين، فيما يخص الوضع في تايوان.
القاهرة - سبوتنيك
. قال الرئيس المصري في تصريحات متلفزة خلال تفقده الكلية الحربية في وقت سابق من اليوم: "نحن لدينا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان، ونقول دائما إن مصر تقف مع الصين في هذا الأمر لأن هذا لصالح الأمن والاستقرار في العالم".
وأشار الرئيس المصري
إلى أن العالم لا يحتمل اندلاع أزمات أخرى تؤثر على أوضاع الدول، مؤكدا دعم بلاده لمبدأ الصين الواحدة.
وحول الأزمة الأوكرانية، أكد السيسي أن الحكومة المصرية كانت حريصة على ألا تؤثر الأزمة في أوكرانيا على كمية السلع التي يحتاجها المواطنون واستطاعت النجاح في ذلك.
وأشار الرئيس المصري خلال حديثه إلى أن بلاده تؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.
وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس الماضي. وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة
مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وستستمر التدريبات حتى يوم الأحد.