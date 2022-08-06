https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-ترسل-20-طائرة-و14-سفينة-في-إطار-مناوراتها-العسكرية-حول-تايوان-1066068913.html
الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة في إطار مناوراتها العسكرية حول تايوان
الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة في إطار مناوراتها العسكرية حول تايوان
صرحت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:56+0000
2022-08-06T12:56+0000
2022-08-06T12:56+0000
الصين
أخبار تايوان
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة "تويتر": "أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16 و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات".وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس. وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وستستمر التدريبات حتى يوم الأحد.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان
الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة في إطار مناوراتها العسكرية حول تايوان
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صرحت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة "تويتر": "أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16 و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات".
وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس. وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة
مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وستستمر التدريبات حتى يوم الأحد.