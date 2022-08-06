https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-تعلن-عن-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-البحر-الأصفر-ومنع-السفن-من-دخول-منطقة-التدريبات-1066064272.html
الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر ومنع السفن من دخول منطقة التدريبات
الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر ومنع السفن من دخول منطقة التدريبات
قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم السبت، إن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T11:30+0000
2022-08-06T11:30+0000
2022-08-06T11:30+0000
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064822455_0:149:1465:973_1920x0_80_0_0_74b7a03bf670990b57f79d0ad90123bd.jpg
وأوضحت أن التدريبات تبدأ اليوم من الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر إلى الساعة 06:00 مساء (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 15 أغسطس.وأكدت أنه سيتم منع السفن من دخول المناطق المخصصة للتدريبات.كانت الصين قد أطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان (الصين) منذ 14 عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين تحاكي هجوما على تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزارة-الدفاع-التايوانية-الصين-تجري-محاكاة-لهجوم-على-تايوان-1066058388.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064822455_108:0:1465:1018_1920x0_80_0_0_b52b9be7b1ec7699e1197da1d5e16546.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر ومنع السفن من دخول منطقة التدريبات
تابعنا عبر
قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم السبت، إن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس/آب الجاري.
وأوضحت أن التدريبات تبدأ اليوم من الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش) وتستمر إلى الساعة 06:00 مساء (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 15 أغسطس.
وأكدت أنه سيتم منع السفن من دخول المناطق المخصصة للتدريبات.
كانت الصين
قد أطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان (الصين) منذ 14 عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين
بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين تحاكي هجوما على تايوان.