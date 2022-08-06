https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-لن-تسمح-للولايات-المتحدة-بإعادة-العالم-إلى-قانون-الغاب-1066056125.html
الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغاب
الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغاب
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات الوزارية لـ"آسيان"، إن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغابة بدلا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:48+0000
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الصين
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ونقلت الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "سوف ندافع بحزم عن السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها، وسنردع محاولات الولايات المتحدة لاستخدام تايوان للسيطرة على الصين، ونقضي على وهم القيادة التايوانية بأنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى الاستقلال. وفي الوقت نفسه، نحترم أيضا القانون الدولي".وتابع قائلا: "القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وخاصة أهم حق دولي في عدم التدخل فى الشؤون الداخلية منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان " الصينية" يومي 2 و 3 أغسطس/آب هي أول زيارة يقوم بها مسؤول بمنصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة منذ عام 1997، مما يجعلها أكبر مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة منذ 25 عاما. وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الولايات المتحدة من "اللعب بالنار"، وأكدت بكين التزامها بسياسة "الصين الواحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-أمريكا-تصب-الزيت-على-النار-في-تايوان-لإشعال-أزمة-على-غرار-أوكرانيا--1066054332.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغاب
06:48 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات الوزارية لـ"آسيان"، إن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغابة بدلا من القانون والعلاقات الدولية.
ونقلت الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "سوف ندافع بحزم عن السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها، وسنردع محاولات الولايات المتحدة لاستخدام تايوان للسيطرة على الصين، ونقضي على وهم القيادة التايوانية بأنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى الاستقلال. وفي الوقت نفسه، نحترم أيضا القانون الدولي".
وتابع قائلا: "القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وخاصة أهم حق دولي في عدم التدخل فى الشؤون الداخلية منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "إذا تم تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فسيعود العالم إلى قانون الغاب، وستتعامل الولايات المتحدة بشكل غير رسمي مع الدول الأخرى من موقع القوة، ولا سيما العديد من البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم. لا يمكننا السماح بذلك، ويجب على جميع الدول أيضا أن تتحد لمنع ذلك وحماية تقدم الحضارة الإنسانية من التراجع".
يذكر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان " الصينية" يومي 2 و 3 أغسطس/آب هي أول زيارة يقوم بها مسؤول بمنصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة منذ عام 1997، مما يجعلها أكبر مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة منذ 25 عاما. وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الولايات المتحدة من "اللعب بالنار"، وأكدت بكين التزامها بسياسة "الصين الواحدة".