https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-لن-تسمح-للولايات-المتحدة-بإعادة-العالم-إلى-قانون-الغاب-1066056125.html

الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغاب

الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغاب

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات الوزارية لـ"آسيان"، إن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى قانون الغابة بدلا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T06:48+0000

2022-08-06T06:48+0000

2022-08-06T06:50+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064676294_0:44:2959:1708_1920x0_80_0_0_f36a42505b635b1605e99e97863d7768.jpg

ونقلت الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "سوف ندافع بحزم عن السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها، وسنردع محاولات الولايات المتحدة لاستخدام تايوان للسيطرة على الصين، ونقضي على وهم القيادة التايوانية بأنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى الاستقلال. وفي الوقت نفسه، نحترم أيضا القانون الدولي".وتابع قائلا: "القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وخاصة أهم حق دولي في عدم التدخل فى الشؤون الداخلية منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان " الصينية" يومي 2 و 3 أغسطس/آب هي أول زيارة يقوم بها مسؤول بمنصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة منذ عام 1997، مما يجعلها أكبر مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة منذ 25 عاما. وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الولايات المتحدة من "اللعب بالنار"، وأكدت بكين التزامها بسياسة "الصين الواحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-أمريكا-تصب-الزيت-على-النار-في-تايوان-لإشعال-أزمة-على-غرار-أوكرانيا--1066054332.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية