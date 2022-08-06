https://arabic.sputniknews.com/20220806/العثور-على-جثة-مصمم-صواريخ-تايواني-في-فندق-1066064572.html

العثور على جثة مصمم صواريخ تايواني ميتا في فندق

العثور على جثة مصمم صواريخ تايواني ميتا في فندق

تم العثور على المسؤول العسكري التايواني الكبير، أويانغ ليكسينغ، الذي كان يطور صواريخ، ميتا في غرفة فندق في محافظة بينغتونغ جنوبي الجزيرة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:37+0000

2022-08-06T11:37+0000

2022-08-06T11:41+0000

أخبار تايوان

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وفقا لتقارير أولية، كان سبب الوفاة نوبة قلبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية.ذكرت الوكالة أن أويانغ ليكسينغ شغل منصب نائب رئيس معهد تشونغشان للعلوم والتكنولوجيا (NCSIST)، الذي كان سابقًا جزءًا من مكتب الأسلحة التابع لوزارة الدفاع التايوانية، والذي يشارك بنشاط في تطوير وإنتاج ودعم وصيانة أنظمة الأسلحة المختلفة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. في عام 2014، أصبح المعهد مؤسسة إدارية تقدم تقاريرها مباشرة إلى حكومة الجزيرة، وهي حاليًا واحدة من أكبر مقاولي الدفاع في تايوان. تعمل NCSIST في تطوير وإنتاج وبيع تقنيات الدفاع والأسلحة، وهي مسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا وتبادل المعلومات.تولى أويانغ ليكسينغ منصبه، في وقت سابق من هذا العام، لقيادة العديد من مشاريع تطوير وإنتاج الصواريخ. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في ديناميكيات السوائل من جامعة واشنطن، وشغل سابقًا مناصب مهمة في القوات المسلحة للجزيرة، بما في ذلك نائب مدير مكتب الأسلحة بوزارة الدفاع.كان الرجل، يوم السبت، في رحلة عمل في مقاطعة بينغتونغ. ووجده المساعد في الغرفة دون علامات الحياة في الساعة 7.20 بالتوقيت المحلي (2.20 بتوقيت موسكو) واستدعى الشرطة على الفور.وقالت الشرطة إنه بعد إجراء فحص شامل لموقع وفاة المسؤول ولقطات الكاميرا الأمنية في الفندق، لم يكن هناك دليل على اقتحام أو دخول غرفة أويانغ ليكسينغ، ولم تكن هناك علامات على صراع أو جروح ظاهرة على جسده. وقال أفراد الأسرة إن الرجل البالغ من العمر 57 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب.وقع الحادث على خلفية أقوى تفاقم للوضع في مضيق تايوان في السنوات الأخيرة بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة والتدريبات واسعة النطاق لجيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية.

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