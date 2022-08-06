https://arabic.sputniknews.com/20220806/العراق-العدوان-الصهيوني-على-غزة-ينبئ-بمزيد-من-الاحتقان-1066080925.html

العراق: "العدوان الصهيوني" على غزة ينبئ بمزيد من الاحتقان

العراق: "العدوان الصهيوني" على غزة ينبئ بمزيد من الاحتقان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T16:20+0000

2022-08-06T16:20+0000

2022-08-06T16:20+0000

أخبار العراق اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن "العراق يعرب عن إدانته واستنكاره للعدوان الصهيوني، الذي استهدف مناطق مختلفة بقطاع غزة".واعتبر أن "لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تنبئ بمزيد من الاحتقان، وتكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد أعلن، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، للقضاء على ما أسماه "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت بصدد شن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع 15 قتيلًا و125 مصابًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الحكومة-اليمنية-تطالب-بموقف-دولي-لمواجهة-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-غزة--1066077249.html

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أخبار العراق اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة