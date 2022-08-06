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العراق... انقطاع التيار الكهربائي في محافظات جنوبية عدة والوزارة تكشف السبب
العراق... انقطاع التيار الكهربائي في محافظات جنوبية عدة والوزارة تكشف السبب
أعلنت وزارة الكهرباء في العراق انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية، بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:38+0000
2022-08-06T21:38+0000
العراق
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وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت، إن "الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب بسبب انفصال خط امين/ واسط للضغط الفائق ٤٠٠kv بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق".وتابع البيان، "جرت المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". وبحسب موقع "السومارية نيوز"، انقطعت الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وبابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-وزراء-العراق-يضع-حجر-أساس-محطة-كهرباء-في-الأنبار-بطاقة-1640-ميغاواط-1065639522.html
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العراق... انقطاع التيار الكهربائي في محافظات جنوبية عدة والوزارة تكشف السبب

21:38 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Rex Features
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أعلنت وزارة الكهرباء في العراق انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات جنوبية، بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت، إن "الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب بسبب انفصال خط امين/ واسط للضغط الفائق ٤٠٠kv بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق".
وتابع البيان، "جرت المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
رئيس وزراء العراق يضع حجر أساس محطة كهرباء في الأنبار بطاقة 1640 ميغاواط
27 يوليو, 11:28 GMT
وبحسب موقع "السومارية نيوز"، انقطعت الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان وبابل.
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