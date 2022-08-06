https://arabic.sputniknews.com/20220806/الكهرباء-الكويتية-تعلن-خروج-محطة-التحويل-الرئيسية-عن-العمل-بسبب-عطل-طارئ-1066065784.html
الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ
الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل، مؤكدة أن عطلا طارئا كان السبب وراء خروجها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:02+0000
2022-08-06T12:02+0000
2022-08-06T12:02+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451492_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_27ad3083d292c729d8a2fdc38dd93ccb.jpg
وحسب بيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة إن محطة التحويل الرئيسية حطين A قد خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ.ولفتت إلى أن 7 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية جنوب السرة AW خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ آخر.وأشارت إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن أجزاء من منطقة الزهراء وحطين، بسبب الأعطال الطارئة، مطمئنة المواطنين والمقيمين بأن العمل جار الآن من قبل فرق الطوارئ الموجودة في الموقع، ولإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/موظفو-الكهرباء-والماء-الكويتية-يعتصمون-للمطالبة-بصرف-البدلات-1050390128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451492_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_94864293ae577e76a87b420f74c6f772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل، مؤكدة أن عطلا طارئا كان السبب وراء خروجها.
وحسب بيان نشرته
جريدة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة إن محطة التحويل الرئيسية حطين A قد خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ.
10 أكتوبر 2021, 08:13 GMT
ولفتت إلى أن
7 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية جنوب السرة AW خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ آخر.
وأشارت إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن أجزاء من منطقة الزهراء وحطين، بسبب الأعطال الطارئة، مطمئنة المواطنين والمقيمين بأن العمل جار الآن من قبل فرق الطوارئ الموجودة في الموقع
، ولإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.