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https://arabic.sputniknews.com/20220806/الكهرباء-الكويتية-تعلن-خروج-محطة-التحويل-الرئيسية-عن-العمل-بسبب-عطل-طارئ-1066065784.html
الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ
الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل، مؤكدة أن عطلا طارئا كان السبب وراء خروجها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:02+0000
2022-08-06T12:02+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب بيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة إن محطة التحويل الرئيسية حطين A قد خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ.ولفتت إلى أن 7 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية جنوب السرة AW خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ آخر.وأشارت إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن أجزاء من منطقة الزهراء وحطين، بسبب الأعطال الطارئة، مطمئنة المواطنين والمقيمين بأن العمل جار الآن من قبل فرق الطوارئ الموجودة في الموقع، ولإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/موظفو-الكهرباء-والماء-الكويتية-يعتصمون-للمطالبة-بصرف-البدلات-1050390128.html
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أخبار الكويت اليوم

الكهرباء الكويتية تعلن خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل بسبب عطل طارئ

12:02 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج محطة التحويل الرئيسية عن العمل، مؤكدة أن عطلا طارئا كان السبب وراء خروجها.
وحسب بيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة إن محطة التحويل الرئيسية حطين A قد خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
موظفو "الكهرباء والماء" الكويتية يعتصمون للمطالبة بصرف البدلات
10 أكتوبر 2021, 08:13 GMT
ولفتت إلى أن 7 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية جنوب السرة AW خرجت عن الخدمة بسبب عطل طارئ آخر.
وأشارت إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن أجزاء من منطقة الزهراء وحطين، بسبب الأعطال الطارئة، مطمئنة المواطنين والمقيمين بأن العمل جار الآن من قبل فرق الطوارئ الموجودة في الموقع، ولإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
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