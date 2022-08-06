https://arabic.sputniknews.com/20220806/الكويت-تدين-العدوان-على-غزة-وتطالب-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-فورا-1066083142.html

الكويت تدين العدوان على غزة وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا

الكويت تدين العدوان على غزة وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:29+0000

2022-08-06T17:29+0000

2022-08-06T17:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

الكويت

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066079755_0:140:3073:1868_1920x0_80_0_0_eeb1cd7e7c78bee63433f8bd59302649.jpg

وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.وأوضحت الوزارة أن "هذا العدوان الغاشم يأتي استمراراً للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصراراً على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وضمان احترام السلطات الإسرائيلية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.وطالبت دولة الكويت بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعية بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة.في وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل"، مضيفا: "إذا لزم الأمر ستكون أطول".وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الكويت, العالم العربي