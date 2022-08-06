https://arabic.sputniknews.com/20220806/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعرب-عن-قلقها-إثر-استهداف-القصف-لمحطة-زابوروجيه-النووية-1066081755.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن "قلقها" إثر استهداف القصف لمحطة "زابوروجيه" النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن "قلقها" إثر استهداف القصف لمحطة "زابوروجيه" النووية
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها، اليوم السبت، على لسان رئيسها، رافائيل غروسي، عن "قلقها" إزاء قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:40+0000
2022-08-06T16:40+0000
2022-08-06T16:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقل البيان عن غروسي: "أشعر بقلق بالغ إزاء قصف، أمس، لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الأمر الذي يسلط الضوء على الخطر الحقيقي لحدوث كارثة نووية".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة في 5 غسطس/آب، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة من عيار 152 ملم.وأردفت الوزارة: "لم تصب القذائف الأوكرانية، لحسن الحظ، منشآت النفط ومحطة الأوكسجين، مما جنب المنطقة وقوع حادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تتعمد-خلق-كارثة-إنسانية-بهجماتها-على-زابوروجي--1065644412.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن "قلقها" إثر استهداف القصف لمحطة "زابوروجيه" النووية
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أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها، اليوم السبت، على لسان رئيسها، رافائيل غروسي، عن "قلقها" إزاء قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ونقل البيان عن غروسي: "أشعر بقلق بالغ إزاء قصف، أمس، لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الأمر الذي يسلط الضوء على الخطر الحقيقي لحدوث كارثة نووية".
وبحسب غروسي، فإن "الأعمال العسكرية التي تهدد سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه غير مقبولة على الإطلاق ويجب منعها بأي ثمن".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة في 5 غسطس/آب، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة من عيار 152 ملم.
وأردفت
الوزارة: "لم تصب القذائف الأوكرانية، لحسن الحظ، منشآت النفط ومحطة الأوكسجين، مما جنب المنطقة وقوع حادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".
ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.