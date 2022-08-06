https://arabic.sputniknews.com/20220806/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قلقون-من-القصف-الذي-تعرضت-له-محطة-زابوروجيه-النووية-1066085243.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون من القصف الذي تعرضت له محطة "زابوروجيه" النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون من القصف الذي تعرضت له محطة "زابوروجيه" النووية

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، عن قلقه حيال تعرض موقع محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية في أوكرانيا للقصف. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T18:32+0000

2022-08-06T18:32+0000

2022-08-06T18:32+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

وكالة الطاقة الذرية

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فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان: "أنا قلق للغاية حيال القصف الذي تعرضت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا يوم أمس، وهو ما يؤكد وجود خطر حقيقي لحدوث كارثة نووية".وأضاف غروسي حسب البيان، أن الأعمال العسكرية التي تعرض أمن محطة "زابوروجيه" النووية للخطر غير مقبولة تماما ويجب منعها بأي ثمن.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس، أن الجيش الأوكراني، قصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بقذائف مدفعية عيار 152 مم.وجاء في بيان الوزارة: "في الخامس من آب/ أغسطس 2022، من الساعة 16.20 وحتى الساعة 17.24، قامت القوات الأوكرانية بقصف مدفعي على منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إينرغودار ثلاث مرات. وقد تم إطلاق ما مجموعه عشرين قذيفة من عيار 152 ملم".وأشار البيان إلى أن القصف تم بواسطة إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للجيش الأوكراني من مواقع إطلاق نار بالقرب من قرية مارغانيتس على الضفة المقابلة لخزان كريمينتشوك الذي يسيطر عليه الجيش الأوكراني.وتنفذ القوات الأوكرانية العديد من الاستفزازات، كمهاجمة البنية التحتية، واستهداف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، من أجل إلصاق التهمة بموسكو وإدانتها على الصعيد الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الروسية-العالم-مهدد-بكارثة-وهجوم-إرهابي-نووي-بسبب-أوكرانيا-1066061490.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة الذرية