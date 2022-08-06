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https://arabic.sputniknews.com/20220806/انهيار-مدرج-للمشجعين-في-مباراة-رغبي-فيديو-1066071038.html
انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو
انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط مدرج للمشجعين أثناء مباراة برياضة الرغبي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:18+0000
2022-08-06T13:18+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع لحظة سقوط المدرج الذي كان يقف عليه عدد من مشجعي جاؤوا لمتابعة لقاء في مدرسة الثانوية بين كلية سانت جوزيف وريفرفيو، اليوم السبت، في منطقة نيو ساوث ويلز الأسترالية.هذا وحضر اللقاء 15 ألف متفرج، فتم إيقاف المباراة بعد حادثة السقوط، لتنهال بعدها التعليقات على إدارة المنطقة في تأمين المنشآت الرياضية.
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نادي الفيديو

انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو

13:18 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمباراة في رياضة الرغبي
مباراة في رياضة الرغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط مدرج للمشجعين أثناء مباراة برياضة الرغبي.
ويظهر المقطع لحظة سقوط المدرج الذي كان يقف عليه عدد من مشجعي جاؤوا لمتابعة لقاء في مدرسة الثانوية بين كلية سانت جوزيف وريفرفيو، اليوم السبت، في منطقة نيو ساوث ويلز الأسترالية.
هذا وحضر اللقاء 15 ألف متفرج، فتم إيقاف المباراة بعد حادثة السقوط، لتنهال بعدها التعليقات على إدارة المنطقة في تأمين المنشآت الرياضية.
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