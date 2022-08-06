https://arabic.sputniknews.com/20220806/انهيار-مدرج-للمشجعين-في-مباراة-رغبي-فيديو-1066071038.html
انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو
انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط مدرج للمشجعين أثناء مباراة برياضة الرغبي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:18+0000
2022-08-06T13:18+0000
2022-08-06T13:18+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع لحظة سقوط المدرج الذي كان يقف عليه عدد من مشجعي جاؤوا لمتابعة لقاء في مدرسة الثانوية بين كلية سانت جوزيف وريفرفيو، اليوم السبت، في منطقة نيو ساوث ويلز الأسترالية.هذا وحضر اللقاء 15 ألف متفرج، فتم إيقاف المباراة بعد حادثة السقوط، لتنهال بعدها التعليقات على إدارة المنطقة في تأمين المنشآت الرياضية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار مدرج للمشجعين في مباراة رغبي... فيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط مدرج للمشجعين أثناء مباراة برياضة الرغبي.
ويظهر المقطع لحظة سقوط المدرج الذي كان يقف عليه عدد من مشجعي جاؤوا لمتابعة لقاء في مدرسة الثانوية بين كلية سانت جوزيف وريفرفيو، اليوم السبت، في منطقة نيو ساوث ويلز الأسترالية.
هذا وحضر اللقاء 15 ألف متفرج، فتم إيقاف المباراة بعد حادثة السقوط، لتنهال بعدها التعليقات على إدارة المنطقة في تأمين المنشآت الرياضية.