برد بحجم فاكهة "جريب فروت" يتسبب بتحطيم السيارات في كندا... فيديو
11:57 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 06.08.2022)
© Photo / Victoria Druettaبرد
© Photo / Victoria Druetta
تعرضت مقاطعة ألبرتا الكندية لعاصفة برد أثارت الرعب في الشوارع، بسبب حجم حبات البرد المتساقطة التي حطمت زجاج السيارات مسببة خسائر مادية.
وبحسب المقاطع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سائقي السيارات استخدموا القماش داخل سياراتهم للاحتماء من حبات البرد التي وصل حجمها لحجم فاكهة "جريب فروت".
GIMME SHELTER: Footage from inside a car shows passengers ducking for cover as chunks of hail smashed the vehicle’s windows in Alberta, Canada.— ABC News (@ABC) August 3, 2022
Grapefruit-sized hail was reported in the region. https://t.co/zspJT6OMRL pic.twitter.com/Pg99XmME9h
وبحسب موقع cbc الكندي، فقد تم تسجيل رقم قياسي في حجم حبات البرد حيث بلغ قطره 123 ملم.
https://t.co/vL5Lp5Se2F— John Clarke (@JohnClke) August 4, 2022
New frontiers in #extremeweather
وتسبب تساقط البرد في مناطق واسعة من كندا بتعطيل حركة المرور.
A recent Bank of Canada survey asking Canada's biggest insurance companies about their top concerns showed climate change was at the top. The weekend's hail storm in Alberta shows why. pic.twitter.com/rlbWz2NGV8— Climate Lens (@climate_lens) August 2, 2022
وبحسب الشرطة الكندية، فقد تضررت نحو 34 مركبة ذلك اليوم، بينما أصيب العديد من الأشخاص بجروح طفيفة، كما تسببت العواصف بثلاثة حوادث على الأقل.