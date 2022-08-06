https://arabic.sputniknews.com/20220806/بطريقة-كوميدية-لحظة-فرحة-مذيع-اكتشف-أن-شاشة-الأخبار-تعمل-باللمسفيديو-1066068412.html
بطريقة كوميدية... لحظة فرحة مذيع اكتشف أن شاشة الأخبار تعمل باللمس..فيديو
بطريقة كوميدية... لحظة فرحة مذيع اكتشف أن شاشة الأخبار تعمل باللمس..فيديو
تفاجأ مذيع نشرة الطقس في قناة تلفزيونية أمريكية بأن الشاشة التي يشرح عليها الحالة الجوية في البلاد تعمل باللمس. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:45+0000
2022-08-06T12:45+0000
2022-08-06T12:45+0000
منوعات
مذيع
شاشة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103163/85/1031638595_171:0:1424:705_1920x0_80_0_0_8fc3ae8e91c79587bcf786414202d877.jpg
وانفجر المذيع غريغ دوترا من قناة "ABC7" فرحا، وعبّر بطريقة كوميدية عن سعادته بذلك، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن باستطاعته القيام بتلك الخطوة من قبل.ويظهر مقطع الفيديو، المذيع دوترا وهو خبير أرصاد جوية، أيضا يقدم شرحا تفصيليا لحالة الطقس صباح الخميس، قبل أن يلمس بالصدفة الشاشة التي تظهر عليها المعلومات.وتفاجأ بأن الخرائط تحركت مع حركة يده، ليكرر تحريك الشاشة مجدداً ويكتشف أن شاشته تعمل باللمس.ولم يخف دوترا فرحته الهستيرية بالاكتشاف، وشاركه الفرحة زميله المذيع تيريل براون، الذي ظهر في المشهد وهو يلمس الشاشة ويتحقق من قدرته على تحريك الخرائط بيده هو الآخر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103163/85/1031638595_327:0:1267:705_1920x0_80_0_0_43cb749398d19bf92b2e8de79b1b1d33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مذيع, شاشة
بطريقة كوميدية... لحظة فرحة مذيع اكتشف أن شاشة الأخبار تعمل باللمس..فيديو
تابعنا عبر
تفاجأ مذيع نشرة الطقس في قناة تلفزيونية أمريكية بأن الشاشة التي يشرح عليها الحالة الجوية في البلاد تعمل باللمس.
وانفجر المذيع غريغ دوترا من قناة "ABC7" فرحا، وعبّر بطريقة كوميدية عن سعادته بذلك، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن باستطاعته القيام بتلك الخطوة من قبل.
وصاح دوترا بعد أن أدرك أنه يمكنه تكبير الشاشة أيضاً وليس تحريك الخرائط فقط، قائلاً: "إنه يوم عظيم"، مؤكداً أن ذلك "لم يكن في دليل التدريب".
ويظهر مقطع الفيديو، المذيع دوترا وهو خبير أرصاد جوية، أيضا يقدم شرحا تفصيليا لحالة الطقس صباح الخميس، قبل أن يلمس بالصدفة الشاشة التي تظهر عليها المعلومات.
وتفاجأ بأن الخرائط تحركت مع حركة يده، ليكرر تحريك الشاشة مجدداً ويكتشف أن شاشته تعمل باللمس.
ولم يخف دوترا فرحته الهستيرية بالاكتشاف، وشاركه الفرحة زميله المذيع تيريل براون، الذي ظهر في المشهد وهو يلمس الشاشة ويتحقق من قدرته على تحريك الخرائط بيده هو الآخر.