https://arabic.sputniknews.com/20220806/بعد-توجيهها-اتهامات-لكييف-استقالة-مديرة-مكتب-منظمة-العفو-الدولية-في-أوكرانيا--1066083923.html

بعد توجيهها اتهامات لكييف... استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا

بعد توجيهها اتهامات لكييف... استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا

استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها، إثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:48+0000

2022-08-06T17:48+0000

2022-08-06T17:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

منظمة العفو الدولية

أخبار أوكرانيا

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وقالت أوكسانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إنها استقالت اعتراضا على نشر التقرير وإدراكا لعدم قدرتها على تغييره أو حذفه.وأضافت أن منظمة العفو الدولية عن غير قصد "صنعت من المواد ما بدا وكأنه دعم للروايات الروسية عن الغزو، ومن محاولة لحماية المدنيين، أصبح هذا التقرير أداة للدعاية الروسية".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر نشره أسلحة في مناطق سكنية.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: "لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أوكرانيا "انتهكت بوضوح القانون الدولي الإنساني" بوضع ما لا يقل عن خمس وحدات عسكرية في المستشفيات، وصرحت المنظمة أيضًا أن أوكرانيا "زرعت قواعد عسكرية في 22 مدرسة من أصل 29 مدرسة زارها ممثلو المنظمة في منطقة دونباس وميكولايف".وأبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوكرانية بنتائج التحقيق في 29 يوليو/ تموز، لكنها لم تتلق أي رد.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/منظمة-العفو-الدولية-تدين-الجيش-الأوكراني-لتعريضه-المدنيين-للخطر-1066010183.html

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العالم, منظمة العفو الدولية, أخبار أوكرانيا