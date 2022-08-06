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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220806/بعد-توجيهها-اتهامات-لكييف-استقالة-مديرة-مكتب-منظمة-العفو-الدولية-في-أوكرانيا--1066083923.html
بعد توجيهها اتهامات لكييف... استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا
بعد توجيهها اتهامات لكييف... استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا
استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها، إثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T17:48+0000
2022-08-06T17:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
منظمة العفو الدولية
أخبار أوكرانيا
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وقالت أوكسانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إنها استقالت اعتراضا على نشر التقرير وإدراكا لعدم قدرتها على تغييره أو حذفه.وأضافت أن منظمة العفو الدولية عن غير قصد "صنعت من المواد ما بدا وكأنه دعم للروايات الروسية عن الغزو، ومن محاولة لحماية المدنيين، أصبح هذا التقرير أداة للدعاية الروسية".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر نشره أسلحة في مناطق سكنية.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: "لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أوكرانيا "انتهكت بوضوح القانون الدولي الإنساني" بوضع ما لا يقل عن خمس وحدات عسكرية في المستشفيات، وصرحت المنظمة أيضًا أن أوكرانيا "زرعت قواعد عسكرية في 22 مدرسة من أصل 29 مدرسة زارها ممثلو المنظمة في منطقة دونباس وميكولايف".وأبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوكرانية بنتائج التحقيق في 29 يوليو/ تموز، لكنها لم تتلق أي رد.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/منظمة-العفو-الدولية-تدين-الجيش-الأوكراني-لتعريضه-المدنيين-للخطر-1066010183.html
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العالم, منظمة العفو الدولية, أخبار أوكرانيا

بعد توجيهها اتهامات لكييف... استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا

17:48 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها، إثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في مناطق سكنية أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت أوكسانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إنها استقالت اعتراضا على نشر التقرير وإدراكا لعدم قدرتها على تغييره أو حذفه.
وأضافت أن منظمة العفو الدولية عن غير قصد "صنعت من المواد ما بدا وكأنه دعم للروايات الروسية عن الغزو، ومن محاولة لحماية المدنيين، أصبح هذا التقرير أداة للدعاية الروسية".
وقالت بوكالتشوك "يؤلمني الاعتراف بذلك، لكننا اختلفنا مع قيادة منظمة العفو الدولية، لهذا السبب قررت ترك المنظمة".
واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.
وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر نشره أسلحة في مناطق سكنية.
منظمة العفو الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
منظمة العفو الدولية تدين الجيش الأوكراني لتعريضه المدنيين للخطر
4 أغسطس, 18:49 GMT
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: "لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".
وخلال التحقيق، وجد ممثلو المنظمة أن "الجيش الأوكراني يعمل من المباني المدنية في ما لا يقل عن 19 مدينة وقرية، وهذا ما تؤكده صور الأقمار الصناعية".
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن أوكرانيا "انتهكت بوضوح القانون الدولي الإنساني" بوضع ما لا يقل عن خمس وحدات عسكرية في المستشفيات، وصرحت المنظمة أيضًا أن أوكرانيا "زرعت قواعد عسكرية في 22 مدرسة من أصل 29 مدرسة زارها ممثلو المنظمة في منطقة دونباس وميكولايف".
وأبلغت منظمة العفو الدولية الحكومة الأوكرانية بنتائج التحقيق في 29 يوليو/ تموز، لكنها لم تتلق أي رد.
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