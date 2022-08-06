https://arabic.sputniknews.com/20220806/بلغاريا-تكشف-عن-النقل-السري-لأسلحة-بقيمة-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-1066054734.html
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
أعلن وزير الاقتصاد البلغاري ألكسندر ميخائيلوف أن بلغاريا، في إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، نقلت سرا 4.2 ألف طن من الأسلحة عبر بولندا في غضون أربعة أشهر. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T04:51+0000
2022-08-06T04:51+0000
2022-08-06T04:51+0000
بلغاريا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميخائيلوف إنه "حتى 30 يونيو/حزيران، تم التوقيع على تصاريح لتصدير أسلحة بلغارية بقيمة مليار و16 مليون يورو. خلال هذه الفترة، تم تسليم 4.2 ألف طن من الأسلحة البلغارية إلى مطار بولندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا". مشيرا إلى أنه هناك وثائق تؤكد كلماته، حسبما نقل موقع UNIAN عن Nova.bg..يذكر أن بلغاريا رفضت في يونيو/حزيران توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وفي يونيو أيضًا، أقر البرلمان البلغاري لأول مرة في تاريخه تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة. وألقى كيريل بيتكوف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء، باللوم على السفير الروسي إليونورا ميتروفانوفا في استقالته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بلغاريا, أخبار أوكرانيا
بلغاريا تكشف عن النقل السري لأسلحة بقيمة مليار يورو إلى أوكرانيا
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أعلن وزير الاقتصاد البلغاري ألكسندر ميخائيلوف أن بلغاريا، في إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، نقلت سرا 4.2 ألف طن من الأسلحة عبر بولندا في غضون أربعة أشهر.
وقال ميخائيلوف إنه "حتى 30 يونيو/حزيران، تم التوقيع على تصاريح لتصدير أسلحة بلغارية بقيمة مليار و16 مليون يورو. خلال هذه الفترة، تم تسليم 4.2 ألف طن من الأسلحة البلغارية إلى مطار بولندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
". مشيرا إلى أنه هناك وثائق تؤكد كلماته، حسبما نقل موقع UNIAN عن Nova.bg..
يذكر أن بلغاريا رفضت في يونيو/حزيران توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وفي يونيو أيضًا، أقر البرلمان البلغاري لأول مرة في تاريخه تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة. وألقى كيريل بيتكوف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء، باللوم على السفير الروسي إليونورا ميتروفانوفا في استقالته.