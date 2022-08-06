https://arabic.sputniknews.com/20220806/تايوانية-أرادت-الانتقام-من-حبيبها-فقتلت-46-شخصا-1066058527.html
تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا
تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا
تسببت امرأة في تايوان بمقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين، بعد إشعالها حريقا في شقة صديقها بسبب شكوك بخيانته لها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:05+0000
2022-08-06T08:05+0000
2022-08-06T08:05+0000
مجتمع
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وحكمت محكمة تايوان بالسجن المؤبد على هوانغ كي كي، بحسب ما نقل موقع "Focus Taiwan" التايواني، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب.وبحسب تصريحات الامرأة، فإنها ارتكبت فعلتها بعد أن شكت بخيانة صديقها، لتترك قطعة البخور مشتعلة فتشعل أريكة موجودة ثم ينتشر بعدها الحريق في جميع طوابق المبنى.وقالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عاماً، على الأقل، في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا
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تسببت امرأة في تايوان بمقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين، بعد إشعالها حريقا في شقة صديقها بسبب شكوك بخيانته لها.
وحكمت محكمة تايوان بالسجن المؤبد على هوانغ كي كي، بحسب ما نقل موقع "Focus Taiwan
" التايواني، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب.
ووجدت المحكمة أن الامرأة مذنبة بتهمة الحرق العمد والقتل غير العمد، بعد أن اعترفت بأنها تركت عمدا بقايا مشتعلة من بخور طارد البعوض على أريكة من أجل إشعال النار في شقة صديقها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وبحسب تصريحات الامرأة، فإنها ارتكبت فعلتها بعد أن شكت بخيانة صديقها
، لتترك قطعة البخور مشتعلة فتشعل أريكة موجودة ثم ينتشر بعدها الحريق في جميع طوابق المبنى.
وقالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عاماً، على الأقل، في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.