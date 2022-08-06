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تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا
تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا
تسببت امرأة في تايوان بمقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين، بعد إشعالها حريقا في شقة صديقها بسبب شكوك بخيانته لها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:05+0000
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مجتمع
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وحكمت محكمة تايوان بالسجن المؤبد على هوانغ كي كي، بحسب ما نقل موقع "Focus Taiwan" التايواني، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب.وبحسب تصريحات الامرأة، فإنها ارتكبت فعلتها بعد أن شكت بخيانة صديقها، لتترك قطعة البخور مشتعلة فتشعل أريكة موجودة ثم ينتشر بعدها الحريق في جميع طوابق المبنى.وقالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عاماً، على الأقل، في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.
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تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا

08:05 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021
اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti
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تسببت امرأة في تايوان بمقتل 46 شخصا وإصابة 41 آخرين، بعد إشعالها حريقا في شقة صديقها بسبب شكوك بخيانته لها.
وحكمت محكمة تايوان بالسجن المؤبد على هوانغ كي كي، بحسب ما نقل موقع "Focus Taiwan" التايواني، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب.

ووجدت المحكمة أن الامرأة مذنبة بتهمة الحرق العمد والقتل غير العمد، بعد أن اعترفت بأنها تركت عمدا بقايا مشتعلة من بخور طارد البعوض على أريكة من أجل إشعال النار في شقة صديقها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وبحسب تصريحات الامرأة، فإنها ارتكبت فعلتها بعد أن شكت بخيانة صديقها، لتترك قطعة البخور مشتعلة فتشعل أريكة موجودة ثم ينتشر بعدها الحريق في جميع طوابق المبنى.
وقالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عاماً، على الأقل، في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.
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