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https://arabic.sputniknews.com/20220806/تايوان-تطلق-قنابل-مضيئة-لإبعاد-طائرات-مسيرة-حلقت-فوق-جزرها-النائية-1066053980.html
تايوان تطلق قنابل مضيئة لإبعاد طائرات مسيرة حلقت فوق جزرها النائية
تايوان تطلق قنابل مضيئة لإبعاد طائرات مسيرة حلقت فوق جزرها النائية
قالت وزارة دفاع تايوان (الصين)، يوم السبت، إنها أطلقت قنابل مضيئة في وقت متأخر من يوم الجمعة لتحذير طائرات مسيّرة حلقت فوق جزر كينمن وماتسو النائية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T01:05+0000
2022-08-06T01:05+0000
أخبار تايوان
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وقالت الوزارة إن القوات في حالة تأهب قصوى في كلا المنطقتين، اللتين تقعان قبالة ساحل البر الرئيسي الصيني مباشرة، بحسب رويترز.وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتهاالدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/بلينكن-التدريبات-العسكرية-الصينية-بالقرب-من-تايوان-تصعيد-خطير-1066023107.html
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أخبار تايوان

تايوان تطلق قنابل مضيئة لإبعاد طائرات مسيرة حلقت فوق جزرها النائية

01:05 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / CHRIS STOWERSالجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة
الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / CHRIS STOWERS
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قالت وزارة دفاع تايوان (الصين)، يوم السبت، إنها أطلقت قنابل مضيئة في وقت متأخر من يوم الجمعة لتحذير طائرات مسيّرة حلقت فوق جزر كينمن وماتسو النائية.
وقالت الوزارة إن القوات في حالة تأهب قصوى في كلا المنطقتين، اللتين تقعان قبالة ساحل البر الرئيسي الصيني مباشرة، بحسب رويترز.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
بلينكن: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان تصعيد خطير
أمس, 08:53 GMT
وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتهاالدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.
وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:51 GMT
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