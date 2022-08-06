https://arabic.sputniknews.com/20220806/تركيا-قوى-عظمى-ترغب-بالاستثمار-معنا-في-مجال-الطائرات-المسيرة-1066078045.html
تركيا: قوى عظمى ترغب بالاستثمار معنا في مجال الطائرات المسيرة
تركيا: قوى عظمى ترغب بالاستثمار معنا في مجال الطائرات المسيرة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة قوى عظمى بالاستثمار مع بلاده في مجال الطائرات المسيرة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:36+0000
2022-08-06T15:36+0000
2022-08-06T15:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال فعالية بولاية قوجة إيلي، شمال غربي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "هناك قوى عظمى في العالم تريد القيام باستثمارات مشتركة مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة".في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار".بدوره، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في اجتماع الرؤساء في سوتشي.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/أردوغان-يدعو-بوتين-للقاء-زيلينسكي-في-تركيا-1066062936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا: قوى عظمى ترغب بالاستثمار معنا في مجال الطائرات المسيرة
15:36 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة قوى عظمى بالاستثمار مع بلاده في مجال الطائرات المسيرة.
جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال فعالية بولاية قوجة إيلي، شمال غربي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي: "هناك قوى عظمى في العالم تريد القيام باستثمارات مشتركة مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة".
في وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN Türk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إقامة تعاون مع الشركة التركية
المصنعة للطائرات المسيرة "بيرقدار".
بدوره، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا مدرج باستمرار على جدول الأعمال ومن المرجح أن تتم مناقشته في اجتماع الرؤساء في سوتشي.