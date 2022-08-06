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https://arabic.sputniknews.com/20220806/تقرير-معدل-مبيعات-السيارات-الكهربائية-في-السوق-الإماراتية-يرتفع-10--1066069410.html
تقرير: معدل مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الإماراتية يرتفع 10%
تقرير: معدل مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الإماراتية يرتفع 10%
جاء في تقرير صادر عن مجموعة متخصصة في تجارة السيارات بالسوق الإماراتية أن معدل مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع بنسبة 10% خلال الشهر الماضي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:04+0000
2022-08-06T13:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأوضح التقرير الذي نشره موقع "الإمارات اليوم"، أن هذا الارتفاع جاء مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى أنه امتداد للإقبال الكبير على هذا النوع من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري.وعن أسباب هذا الإقبال فقد عزا التقرير ذلك إلى "توافر العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف التشغيلية للسيارات الكهربائية".يقول مروان الحيالي، المدير العام لمجموعة "حكم موتورز" لتجارة السيارات في دبي، إن "نسبة الطلب على السيارات الكهربائية زادت 10 % خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها تزايد وسائل الرفاهية ومميزات ترشيد النفقات بالسيارات الكهربائية".وحول أهم ميزات هذا النوع من السيارات قال الحيالي: "أهم ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل من الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق وتنوع أشكالها وأحجامها واستخداماتها".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تقرير: معدل مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الإماراتية يرتفع 10%

13:04 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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جاء في تقرير صادر عن مجموعة متخصصة في تجارة السيارات بالسوق الإماراتية أن معدل مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع بنسبة 10% خلال الشهر الماضي.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع "الإمارات اليوم"، أن هذا الارتفاع جاء مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى أنه امتداد للإقبال الكبير على هذا النوع من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
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وعن أسباب هذا الإقبال فقد عزا التقرير ذلك إلى "توافر العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف التشغيلية للسيارات الكهربائية".
يقول مروان الحيالي، المدير العام لمجموعة "حكم موتورز" لتجارة السيارات في دبي، إن "نسبة الطلب على السيارات الكهربائية زادت 10 % خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها تزايد وسائل الرفاهية ومميزات ترشيد النفقات بالسيارات الكهربائية".

وأوضح أن هناك مرحلة انتقالية يمر بها سوق السيارات الإماراتي بسبب "توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لشراء السيارات الكهربائية، وارتفاع التوقعات بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو السائد بحلول عام 2030".

وحول أهم ميزات هذا النوع من السيارات قال الحيالي: "أهم ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل من الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق وتنوع أشكالها وأحجامها واستخداماتها".
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