https://arabic.sputniknews.com/20220806/تم-بثلاثة-صواريخ-إسرائيل-تنشر-فيديو-اغتيال-القيادي-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-تيسير-الجعبري-1066077476.html

"تم بثلاثة صواريخ"... إسرائيل تنشر فيديو اغتيال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري

"تم بثلاثة صواريخ"... إسرائيل تنشر فيديو اغتيال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري

نشرت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مشاهد لعملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة تيسير الجعبري"، الذي قتل إثر قصف جوي أمس الجمعة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T15:27+0000

2022-08-06T15:27+0000

2022-08-06T15:27+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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ويظهر من خلال الفيديو الذي نشره أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر، أن "استهداف شقة الجعبري تم بثلاثة صواريخ، أدت إلى تفجير الشقة السكنية وإحداث أضرار جسيمة في المبنى والمباني المجاورة".وقال أدرعي، إن "الاستهداف تم من خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك بناء على معلومات استخبارية عالية الدقة“، مضيفا أن الجعبري "كان يحرص في الأيام الأخيرة على تنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للدروع ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع"، على حد قوله.وأكد أن "الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من مقر ومنشأة ومجموعة لحركة الجهاد الإسلامي لإطلاق الصواريخ"، موضحا أن عملية "الفجر الصادق" التي أطلقتها إسرائيل ضد الحركة ستستمر.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن، إطلاق عملية عسكرية في غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم