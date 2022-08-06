https://arabic.sputniknews.com/20220806/حاكم-تكساس-يرد-على-سياسة-بايدن-المرحبة-بالمهاجرين-ويرسلهم-إلى-نيويورك-1066057859.html
حاكم تكساس يرد على سياسة بايدن المرحبة بالمهاجرين ويرسلهم إلى نيويورك
حاكم تكساس يرد على سياسة بايدن المرحبة بالمهاجرين ويرسلهم إلى نيويورك
صرح حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، وهو من الحزب الجمهوري، أنه بدأ في إرسال حافلات تقل مهاجرين إلى مدينة نيويورك في محاولة لتحميل مسؤولية عابري الحدود إلى رؤساء... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:34+0000
2022-08-06T07:34+0000
2022-08-06T07:34+0000
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وصلت الحافلة الأولى في وقت مبكر من يوم الجمعة إلى محطة حافلات هيئة الموانئ في وسط مانهاتن وعلى متنها نحو 50 مهاجرا من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وهندوراس وفنزويلا. ويوجد متطوعون ساعدوا في توجيه الأشخاص الذين ليس لديهم أقارب في المدينة إلى أماكن محددة في المدينة.وقال أبوت إن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يمكنه توفير الخدمات والإسكان للوافدين الجدد، مضيفا: "آمل أن يفي بوعده بالترحيب بجميع المهاجرين بأذرع مفتوحة حتى يمكن للبلدات الحدودية التي تم اجتياحها والمزدحمة أن تجد الراحة".وقد اتبع حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، وهو جمهوري آخر، خطى أبوت وأرسل ألفا آخرين إلى واشنطن.وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، إن نظام المأوى في مدينتها تعرض لضغوط بسبب وصول المهاجرين، ودعت الشهر الماضي إدارة بايدن إلى نشر قوات عسكرية للمساعدة في استقبال المهاجرين، وهو طلب أحبط مسؤولي البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-في-حفل-استقبال-عيد-الصداقة-الأمريكي-المكسيكي-الولايات-المتحدة-أمة-مهاجرين-1061895604.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حاكم تكساس يرد على سياسة بايدن المرحبة بالمهاجرين ويرسلهم إلى نيويورك
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صرح حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، وهو من الحزب الجمهوري، أنه بدأ في إرسال حافلات تقل مهاجرين إلى مدينة نيويورك في محاولة لتحميل مسؤولية عابري الحدود إلى رؤساء البلديات الديمقراطيين والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصلت الحافلة الأولى في وقت مبكر من يوم الجمعة إلى محطة حافلات هيئة الموانئ في وسط مانهاتن وعلى متنها نحو 50 مهاجرا من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وهندوراس وفنزويلا. ويوجد متطوعون ساعدوا في توجيه الأشخاص الذين ليس لديهم أقارب في المدينة إلى أماكن محددة في المدينة.
أرسل أبوت، الذي يترشح لولاية ثالثة كمحافظ في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 6000 مهاجر إلى واشنطن منذ أبريل/نيسان، في محاولة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية وردا على سياسة بايدن المرحبة بالمهاجرين، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال أبوت إن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يمكنه توفير الخدمات والإسكان للوافدين الجدد، مضيفا: "آمل أن يفي بوعده بالترحيب بجميع المهاجرين بأذرع مفتوحة حتى يمكن للبلدات الحدودية التي تم اجتياحها والمزدحمة أن تجد الراحة".
وقد اتبع حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، وهو جمهوري آخر، خطى أبوت وأرسل ألفا آخرين إلى واشنطن.
من جهته، انتقد عمدة مدينة نيويورك، في الأسابيع الأخيرة جهود النقل إلى واشنطن، قائلا إن بعض المهاجرين يشقون طريقهم إلى مدينة نيويورك ويملؤون الأماكن الخاصة بمبيت المشردين.
وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، إن نظام المأوى في مدينتها تعرض لضغوط بسبب وصول المهاجرين، ودعت الشهر الماضي إدارة بايدن إلى نشر قوات عسكرية للمساعدة في استقبال المهاجرين، وهو طلب أحبط مسؤولي البيت الأبيض.