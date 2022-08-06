https://arabic.sputniknews.com/20220806/حملة-اعتقالات-إسرائيلية-في-الضفة-تطال-20-فلسطينيا-1066058843.html
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة تطول 20 فلسطينيا
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة تطول 20 فلسطينيا
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:25+0000
2022-08-06T08:25+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، قامت القوات الإسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا.وضمن المعتقلين 5 أسرى من مدينة جنين كان قد تم تحريريهم "وهم: الشقيقان بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا".وفي مدينة الخليل تم اعتقال 4 هم "نضال محمد حسن الجياوي، محمد يوسف الفسيسي، وتامر سليمة، من بلدة إذنا، والمواطن رامي زيدان خليل كتسار (43 عاما)، من بلدة خاراس".ومن مخيم قلنديا، شمال القدس، تم اعتقال 3 هم "الأسير المحرر فارس أصلان، وموسى جحجوح، وعصام أبو أصبع".وفي الأغوار، اعتقل "الأسير المحرر عماد بني عودة (39 عاما)، من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروه على حاجز عسكري طيّار قرب مستوطنة "بقعوت".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/إصابة-6-فلسطينيين-بينهم-3-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-شرقي-غزة-1066053193.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة تطول 20 فلسطينيا
08:25 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية، وفا، قامت القوات الإسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا.
وضمن المعتقلين 5 أسرى من مدينة جنين كان قد تم تحريريهم
"وهم: الشقيقان بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا".
أما مدينة رام الله، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية منها 6 فلسطينيين هم "محمد حامد واوي، ومحمد منير حمدان، ومحمد عرفات حمدان، ومجاهد علقم، وإبراهيم مشهور أبو صفية، وإبراهيم صائب أبو صفية".
وفي مدينة الخليل تم اعتقال 4 هم "نضال محمد حسن الجياوي، محمد يوسف الفسيسي، وتامر سليمة، من بلدة إذنا، والمواطن رامي زيدان خليل كتسار (43 عاما)، من بلدة خاراس".
ومن طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية أسير تم تحريره سابقا هو "علاء يوسف شبراوي، من مخيم نور شمس شرقا".
ومن مخيم قلنديا، شمال القدس، تم اعتقال 3 هم "الأسير المحرر فارس أصلان
، وموسى جحجوح، وعصام أبو أصبع".
وفي الأغوار، اعتقل "الأسير المحرر عماد بني عودة (39 عاما)، من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروه على حاجز عسكري طيّار قرب مستوطنة "بقعوت".