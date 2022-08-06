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حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا
حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا
أطلق ناشطون ودعاة حقوق إنسان حملة للتضامن مع ما وصفوه بـ "الفصل العنصري" الذي تمارسه إسرائيل داخل فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:08+0000
2022-08-06T07:13+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فقد أطلقت مجموعة منظمات حقوقية، منها "ائتلاف لأنصار الحق الفلسطيني" في كندا، حملة إعلانية للتضامن مع الفلسطينيين.وأوضحت أن الحملة تضمنت ملصقات على حافلات النقل العام في مدينة سانت جون، نددت بالممارساة الإسرائيلية، وكتبت عليها "إسرائيل تمارس الفصل العنصري".وفقا للوكالة الفلسطينية، فمن المقرر استمرار الحملة التي مولتها منظمات مؤيدة للحق الفلسطيني، منها: حركة التضامن مع فلسطين في المدينة المذكورة، ومنظمة أصوات يهودية مستقلة، لمدة أسبوع.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
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أخبار كندا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا

07:08 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / Remko de Waalمظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021
مظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Remko de Waal
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أطلق ناشطون ودعاة حقوق إنسان حملة للتضامن مع ما وصفوه بـ "الفصل العنصري" الذي تمارسه إسرائيل داخل فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فقد أطلقت مجموعة منظمات حقوقية، منها "ائتلاف لأنصار الحق الفلسطيني" في كندا، حملة إعلانية للتضامن مع الفلسطينيين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2018
على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا
30 مايو 2018, 19:41 GMT
وأوضحت أن الحملة تضمنت ملصقات على حافلات النقل العام في مدينة سانت جون، نددت بالممارساة الإسرائيلية، وكتبت عليها "إسرائيل تمارس الفصل العنصري".
وفقا للوكالة الفلسطينية، فمن المقرر استمرار الحملة التي مولتها منظمات مؤيدة للحق الفلسطيني، منها: حركة التضامن مع فلسطين في المدينة المذكورة، ومنظمة أصوات يهودية مستقلة، لمدة أسبوع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
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