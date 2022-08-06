https://arabic.sputniknews.com/20220806/حملة-للتضامن-مع-غزة-على-حافلات-النقل-العام-في-كندا-1066057139.html
حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا
حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا
أطلق ناشطون ودعاة حقوق إنسان حملة للتضامن مع ما وصفوه بـ "الفصل العنصري" الذي تمارسه إسرائيل داخل فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:08+0000
2022-08-06T07:08+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فقد أطلقت مجموعة منظمات حقوقية، منها "ائتلاف لأنصار الحق الفلسطيني" في كندا، حملة إعلانية للتضامن مع الفلسطينيين.وأوضحت أن الحملة تضمنت ملصقات على حافلات النقل العام في مدينة سانت جون، نددت بالممارساة الإسرائيلية، وكتبت عليها "إسرائيل تمارس الفصل العنصري".وفقا للوكالة الفلسطينية، فمن المقرر استمرار الحملة التي مولتها منظمات مؤيدة للحق الفلسطيني، منها: حركة التضامن مع فلسطين في المدينة المذكورة، ومنظمة أصوات يهودية مستقلة، لمدة أسبوع.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20180530/كندا-إسرائيل-غزة-1032732975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حملة للتضامن مع غزة على حافلات النقل العام في كندا
07:08 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أطلق ناشطون ودعاة حقوق إنسان حملة للتضامن مع ما وصفوه بـ "الفصل العنصري" الذي تمارسه إسرائيل داخل فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية، وفا، فقد أطلقت مجموعة منظمات حقوقية، منها "ائتلاف لأنصار الحق الفلسطيني" في كندا، حملة إعلانية للتضامن مع الفلسطينيين.
وأوضحت أن الحملة تضمنت ملصقات على حافلات النقل العام
في مدينة سانت جون، نددت بالممارساة الإسرائيلية، وكتبت عليها "إسرائيل تمارس الفصل العنصري".
وفقا للوكالة الفلسطينية، فمن المقرر استمرار الحملة التي مولتها منظمات مؤيدة للحق الفلسطيني، منها: حركة التضامن مع فلسطين في المدينة المذكورة، ومنظمة أصوات يهودية مستقلة، لمدة أسبوع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية
، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.