https://arabic.sputniknews.com/20220806/خبير-أرصاد-كويتي-يحذر-من-موجة-غبار-نهاية-الأسبوع--1066064013.html

خبير أرصاد كويتي يحذر من موجة غبار نهاية الأسبوع

خبير أرصاد كويتي يحذر من موجة غبار نهاية الأسبوع

حذر خبير أرصاد كويتي من موجة غبار ستشهدها البلاد نهاية الأسبوع الجاري. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:24+0000

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2022-08-06T11:24+0000

أخبار الكويت اليوم

درجات الحرارة اليوم

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ووفق تصريحات نقلتها القبس الكويتية، فقد حذر خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، من موجة غبار سوف تشهدها البلاد نهاية الأسبوع الجاري.وقال الخبير الكويتي: "البلاد شهدت اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة، بلغت نحو 52 درجة مئوية في مطار الكويت و51 مئوية في مدينة الكويت".وعزا رمضان ارتفاع الحرارة إلى "تحول الرياح إلى شمالية غربية جافة"، مؤكدا أن الفترة الحالية "من أشد الفترات حرارة ويطلق عليها فترة "المزرم" وتليها فترة "الكليبين"".وتوقع أيضا أن يعود الارتفاع في درجات الحرارة من الثلاثاء المقبل، لتصل إلى 51 درجة مئوية، معللا ذلك بالرياح الشمالية الغربية الجافة والمعتدلة، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/بعد-وصول-درجات-الحرارة-لأكثر-من-50-درجة-مئوية-ما-أسباب-تكيف-الكويتيين-مع-الحرارة-العالية؟--1065421987.html

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أخبار الكويت اليوم, درجات الحرارة اليوم