https://arabic.sputniknews.com/20220806/خبير-الشراكة-الروسية-التركية-نموذج-في-إدارة-العلاقات-بين-دول-لها-أهداف-جيوسياسية-متناقضة---1066072518.html
خبير: الشراكة الروسية التركية نموذج في إدارة العلاقات بين دول لها أهداف جيوسياسية متناقضة
خبير: الشراكة الروسية التركية نموذج في إدارة العلاقات بين دول لها أهداف جيوسياسية متناقضة
شدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في ختام قمتهما في سوتشي، يوم أمس الجمعة، على الأهمية البالغة لعلاقات الصداقة القائمة على... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:41+0000
2022-08-06T13:41+0000
2022-08-06T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
حول العالم
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خبير: الشراكة الروسية التركية نموذجا في إدارة العلاقات بين دول لها أهداف جيوسياسية متناقضة
خبير: الشراكة الروسية التركية نموذجا في إدارة العلاقات بين دول لها أهداف جيوسياسية متناقضة
يقول الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في هذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
سبوتنيك عربي
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2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: الشراكة الروسية التركية نموذج في إدارة العلاقات بين دول لها أهداف جيوسياسية متناقضة
13:41 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
شدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في ختام قمتهما في سوتشي، يوم أمس الجمعة، على الأهمية البالغة لعلاقات الصداقة القائمة على الثقة بين البلدين من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في هذا الصدد:
"كانت القمة التي جمعت الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية، يوم أمس الجمعة، مثمرة بما يكفي للخروج بخلاصة مفادها أن الشراكة الوثيقة التي هندسها الزعيمان منذ توليهما السلطة لا تزال تعمل بفعالية رغم العواصف المحيطة بها".
وأشار علوش إلى أن "هذه الشراكة تقدم نموذجًا استثنائيًا في إدارة علاقات دولتين لديهما أهداف جيوسياسية متناقضة في معظم المناطق التي يتنافسان بها على النفوذ، وتحويل هذا التناقض إلى تعاون تنافسي مربح لكليهما، وهناك ميزة تتمتع بها هذه الشراكة هي قدرتها على الإنتاج بشكل أكبر كلّما ازداد حجم التحديات التي تواجهها".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.