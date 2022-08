https://arabic.sputniknews.com/20220806/دراسة-تحدد-أفضل-غذاء-للوقاية-من-سرطان-الثدي-1066079476.html

دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي

دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي

كشفت دراسة حديثة عن أفضل نظام غذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T15:57+0000

2022-08-06T15:57+0000

2022-08-06T15:57+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103732/52/1037325267_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2c774802c48d347d21bbb2446398598a.jpg

وفقا للدراسة التي نُشرت أخيرا في مجلة Menopause التابعة لجمعية أمريكا الشمالية، يجب أن يشمل هذا النظام الغذائي تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3.ألقى الباحثون نظرة على ما يقرب من 1600 شخص لتحديد الصلة المحتملة بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 ( أو أحماض أوميغا 3 الدهنية، أو ω − 3أحماض دهنية) وسرطان الثدي، بحسب موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.وجد الباحثون أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 - بشكل عام، وكذلك تلك القادمة من مصادر بحرية على وجه التحديد - كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.قالت د. كريساندرا شوفيلت، رئيسة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية: "يمكن للمرأة أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتشمل الفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة وتجنب منتجات الألبان ومنتجات الألبان العالية الدهون".فيما تقول خبيرة التغذية مولي فيرغسون: "أوميغا 3 هي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة [والتي] تتميز برابطة مزدوجة في تركيبتها الكيميائية".بالنسبة للنتائج التي تشير إلى أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تقول فيرغسون: "تشتهر أوميغا 3 بفوائدها القوية المضادة للالتهابات. ويساعد تقليل الالتهاب بأي صفة على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".إذا كنتِ تفضلين الاعتماد على نظامك الغذائي للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3، تقترح فيرغسون أطعمة مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز والأسماء الدهنية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات