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دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي
دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي
كشفت دراسة حديثة عن أفضل نظام غذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:57+0000
2022-08-06T15:57+0000
الصحة
منوعات
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وفقا للدراسة التي نُشرت أخيرا في مجلة Menopause التابعة لجمعية أمريكا الشمالية، يجب أن يشمل هذا النظام الغذائي تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3.ألقى الباحثون نظرة على ما يقرب من 1600 شخص لتحديد الصلة المحتملة بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 ( أو أحماض أوميغا 3 الدهنية، أو ω − 3أحماض دهنية) وسرطان الثدي، بحسب موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.وجد الباحثون أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 - بشكل عام، وكذلك تلك القادمة من مصادر بحرية على وجه التحديد - كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.قالت د. كريساندرا شوفيلت، رئيسة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية: "يمكن للمرأة أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتشمل الفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة وتجنب منتجات الألبان ومنتجات الألبان العالية الدهون".فيما تقول خبيرة التغذية مولي فيرغسون: "أوميغا 3 هي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة [والتي] تتميز برابطة مزدوجة في تركيبتها الكيميائية".بالنسبة للنتائج التي تشير إلى أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تقول فيرغسون: "تشتهر أوميغا 3 بفوائدها القوية المضادة للالتهابات. ويساعد تقليل الالتهاب بأي صفة على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".إذا كنتِ تفضلين الاعتماد على نظامك الغذائي للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3، تقترح فيرغسون أطعمة مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز والأسماء الدهنية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html
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الصحة, منوعات

دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي

15:57 GMT 06.08.2022
CC0 / pixabay / شعار محاربة سرطان الثدي
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
CC0 / pixabay /
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كشفت دراسة حديثة عن أفضل نظام غذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وفقا للدراسة التي نُشرت أخيرا في مجلة Menopause التابعة لجمعية أمريكا الشمالية، يجب أن يشمل هذا النظام الغذائي تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3.
ألقى الباحثون نظرة على ما يقرب من 1600 شخص لتحديد الصلة المحتملة بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 ( أو أحماض أوميغا 3 الدهنية، أو ω − 3أحماض دهنية) وسرطان الثدي، بحسب موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.
وجد الباحثون أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 - بشكل عام، وكذلك تلك القادمة من مصادر بحرية على وجه التحديد - كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.
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قالت د. كريساندرا شوفيلت، رئيسة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية: "يمكن للمرأة أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتشمل الفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة وتجنب منتجات الألبان ومنتجات الألبان العالية الدهون".
فيما تقول خبيرة التغذية مولي فيرغسون: "أوميغا 3 هي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة [والتي] تتميز برابطة مزدوجة في تركيبتها الكيميائية".
بالنسبة للنتائج التي تشير إلى أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، تقول فيرغسون: "تشتهر أوميغا 3 بفوائدها القوية المضادة للالتهابات. ويساعد تقليل الالتهاب بأي صفة على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".
إذا كنتِ تفضلين الاعتماد على نظامك الغذائي للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3، تقترح فيرغسون أطعمة مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز والأسماء الدهنية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة.
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