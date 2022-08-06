https://arabic.sputniknews.com/20220806/رئيسي-يعلق-على-الهجوم-الإسرائيلي-في-غزة-ويقول-إن-مقاومة-الفلسطينيين-ستسرع-بزوال-الكيان-الصهيوني-1066062078.html
رئيسي يعلق على الهجوم الإسرائيلي في غزة ويقول إن مقاومة الفلسطينيين ستسرع بزوال الكيان الصهيوني
رئيسي يعلق على الهجوم الإسرائيلي في غزة ويقول إن مقاومة الفلسطينيين ستسرع بزوال الكيان الصهيوني
أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "عدوان قوات الاحتلال الصهیوني على قطاع غزة المحاصر والجرائم التي ارتكبها الكيان في القطاع"، معربا عن تقديره... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:18+0000
2022-08-06T10:18+0000
2022-08-06T10:18+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال رئيسي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "العالم شهد الليلة الماضية مرة أخرى عدوان الصهاينة"، مؤكدا أن "مقاومة سكان غزة ستسرع في زوال الكيان الصهيوني القاتل للأطفال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، دان بشدة "العدوان الصهيوني الوحشي على غزة واغتيال قادة المقاومة وعدد من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل"، واصفا هذا "العدوان بالمغامرة الإجرامية والاستفزازية".وقال إن "مسؤولية هذه الجريمة وتبعات العدوان والهجوم على فلسطين وغزة يتحملها بالكامل كيان الفصل العنصري الصهيوني"، مضيفا أن "من حق الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية القانوني الدفاع أمام هذا العدوان والممارسات الإرهابية".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسرائيل-نستعد-لأيام-طويلة-من-القتال-في-غزة-ولا-تهدئة-خلال-هذه-المرحلة-1066060958.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
رئيسي يعلق على الهجوم الإسرائيلي في غزة ويقول إن مقاومة الفلسطينيين ستسرع بزوال الكيان الصهيوني
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أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "عدوان قوات الاحتلال الصهیوني على قطاع غزة المحاصر والجرائم التي ارتكبها الكيان في القطاع"، معربا عن تقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وقال رئيسي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "العالم شهد الليلة الماضية مرة أخرى عدوان الصهاينة"، مؤكدا أن "مقاومة سكان غزة ستسرع في زوال الكيان الصهيوني القاتل للأطفال"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، دان بشدة "العدوان الصهيوني الوحشي على غزة
واغتيال قادة المقاومة وعدد من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل"، واصفا هذا "العدوان بالمغامرة الإجرامية والاستفزازية".
وقال إن "مسؤولية هذه الجريمة وتبعات العدوان والهجوم على فلسطين وغزة يتحملها بالكامل كيان الفصل العنصري الصهيوني"، مضيفا أن "من حق الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية القانوني الدفاع أمام هذا العدوان والممارسات الإرهابية".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة
، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري
، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ
باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.