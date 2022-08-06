عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220806/رصد-7-طائرات-صينية-مسيرة-فوق-تايوان-خلال-الليل-1066055745.html
رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان الليلة الماضية
رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان الليلة الماضية
تم رصد سبع طائرات صينية مسيّرة فوق جزر تايوان (الصين) خلال الليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة Lianhebao، مستشهدة ببيانات من قيادة القوات البرية التايوانية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:22+0000
2022-08-06T06:31+0000
الصين
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4df0d80fc394f73f36d243d164861ff2.jpg
وقالت الصحيفة: "تواتر الطلعات الجوية وعدد الطائرات المسيرة التي تظهر في المجال الجوي لمنطقة الدفاع الخارجي للجزيرة آخذ في الازدياد تدريجيًا مؤخرًا. ستطلق القوات في الحامية مقذوفات إشارات تحذير وفقًا للتعليمات، كما يخطط للحفاظ على استعداد عالٍ للمراقبة والقتال".حلقت طائرات صينية مسيرة فوق مجموعة من الجزر الصغيرة مثل كينمن وماتسو، والتي تقع في الجزء الغربي من مضيق تايوان قبالة ساحل مقاطعة فوجيان في الصين.وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e33af429a3eb443e15e5584ee1fa10d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار تايوان

رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان الليلة الماضية

06:22 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 06:31 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
تابعنا عبرTelegram
تم رصد سبع طائرات صينية مسيّرة فوق جزر تايوان (الصين) خلال الليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة Lianhebao، مستشهدة ببيانات من قيادة القوات البرية التايوانية.
وقالت الصحيفة: "تواتر الطلعات الجوية وعدد الطائرات المسيرة التي تظهر في المجال الجوي لمنطقة الدفاع الخارجي للجزيرة آخذ في الازدياد تدريجيًا مؤخرًا. ستطلق القوات في الحامية مقذوفات إشارات تحذير وفقًا للتعليمات، كما يخطط للحفاظ على استعداد عالٍ للمراقبة والقتال".
حلقت طائرات صينية مسيرة فوق مجموعة من الجزر الصغيرة مثل كينمن وماتسو، والتي تقع في الجزء الغربي من مضيق تايوان قبالة ساحل مقاطعة فوجيان في الصين.
وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала