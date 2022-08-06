https://arabic.sputniknews.com/20220806/روسيا-تعتبر-أن-أمريكا-قد-تستغل-الوضع-في-أوكرانيا-لعسكرة-الفضاء-1066058019.html

روسيا تعتبر أن أمريكا قد تستغل الوضع في أوكرانيا "لعسكرة الفضاء"

روسيا تعتبر أن أمريكا قد تستغل الوضع في أوكرانيا "لعسكرة الفضاء"

قال أندري بيلؤسوف، نائب رئيس الوفد الروسي المشارك في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، للصحفيين إن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم الوضع في... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T07:37+0000

2022-08-06T07:37+0000

2022-08-06T07:38+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واعتبر بيلؤسوف، اليوم السبت، أنه "من المستحيل الربط بشكل مباشر بين مخاطر نشر أسلحة في الفضاء والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يستخدمون الخريطة الأوكرانية كحجة إضافية لصالح تنفيذ خططهم العسكرية ليس فقط في البر والبحر والجو، ولكن أيضًا في الفضاء الخارجي، ولذلك لا يمكن استبعاد استخدام سلاح الجو كذريعة لتنفيذ عملي أسرع لهذه الخطط".وأضاف: "هذا يعني أنهم لم يخططوا في البداية لتحمل أي التزامات من شأنها أن تحد من خططهم الفضائية العسكرية، وقد نفترض أن مثل هذه الخطط تنص أيضًا على إمكانية نشر أسلحة في الفضاء".وقال بيلؤسوف يوم أمس الجمعة في 5 أغسطس/آب إن "رفض روسيا للأسلحة النووية في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات ومزيد من التصعيد، وصولاً إلى صدام واسع النطاق".ووفقا لبيلؤسوف، فإن "امتلاك أسلحة نووية يظل الرد الوحيد الممكن من جانب روسيا على بعض التهديدات الخارجية المحددة".وقال إن "تطور الوضع في أوروبا الشرقية يؤكد صحة مخاوفنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220805/أمريكا-تكشف-الظرف-الذي-قد-تستخدم-فيه-السلاح-النووي-1066049232.html

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