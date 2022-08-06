https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تل-أبيب-وأسدود-وعسقلان-وسديروت-ردا-على-قصف-غزة-1066081142.html

"سرايا القدس" تعلن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت ردا على قصف غزة

"سرايا القدس" تعلن قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت ردا على قصف غزة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف مدن إسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة، بينها تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت ردا على القصف... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T16:22+0000

2022-08-06T16:22+0000

2022-08-06T16:24+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

تل أبيب

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت "سريا القدس"، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم قصف "تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ضمن عملية "وحدة الساحات"، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي خلف سقوط 15 قتيلا ونحو 125 جريحا حتى الآن.ومن جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب ومحيطها تعرضت لرشقات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة.وأشارت الهيئة أيضا إلى أن صاروخين أطلقا من غزة، سقطا في البحر، قبالة شاطئ مدينة نتانيا، شمالي تل أبيب، وصواريخ أخرى اعترضتها منظومة القبة الحديدية.كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات تظهر تضرر عدد من المركبات في عسقلان جراء سقوط الصواريخ، إضافة إلى إصابة مباشرة بأحد المباني.من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ماهر صلاح، في بيان اليوم السبت أن "المقاومة بكل قواها وفصائلها تخوض حملة موحدة لرد العدوان الصهيوني، على غزة والتصدي له".على صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف في الوقت الحالي أرضا زراعية، بحي الزيتون، شرقي غزة.وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 15 قتيلًا و125 مصابًا وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، على خلفية تصاعد الاشتباكات والقصف بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان نشره الناطق باسمها أشرف القدرة عبر تويتر، "تحديث لإجمالي ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة حتى اللحظة 03:35 م. 15 شهيدًا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، وسيدة مسنة، وإصابة 125 مواطن بجراح مختلفة".وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان سابق لها اليوم السبت، أن "الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40% و32% من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم".وأشارت إلى أنه "مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فان وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة وأن الساعات القادمة حاسمة وصعبة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1066074887.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, تل أبيب