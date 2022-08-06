https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تل-أبيب-ومطار-بن-غوريون-ومواقع-عسكرية-إسرائيلية-بعدد-من-الصواريخ-وقذائف-الهاون-1066061143.html

سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون

سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، "قصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون". 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T09:43+0000

2022-08-06T09:43+0000

2022-08-06T09:43+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت "سرايا القدس"، في بيان لها عبر "تلغرام"، إنها "قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي في غزة".كما "قصفت موقع النصب التذكاري بعدد من قذائف الهاون، ودكت موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون"، مضيفة أنها قصفت أيضا "مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية، وموقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية".وشملت المواقع التي أعلنت "سرايا القدس" عن قصفها أيضا "موقع 16 العسكري شرق بيت حانون، "نير عوز" و"كيسوفيم" و"بوابة المطبق " شرق رفح والتحشدات العسكرية، موقع صوفا، "نير عام و"ياد مردخاي"، إضافة إلى قصف مستوطنات "نير عوز" و"نيريم" برشقة صاروخية وقذائف هاون.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم