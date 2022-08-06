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"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-مقتل-نجل-القيادي-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-أحمد-المدلل-إثر-غارة-إسرائيلية--1066090432.html
"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في وقت متأخر من مساء السبت، مقتل زياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل، إثر غارة إسرائيلية... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:15+0000
2022-08-06T21:34+0000
أخبار قطاع غزة
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وذكرت المصادر الطبية الفلسطينية مقتل مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة دنيا الوطن، مساء اليوم السبت، عن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن "طواقمنا تتعامل مع استهداف ثلاثة منازل دون سابق إنذار في محافظة رفح، وتمكنت من انتشال شهيد وعدد من الإصابات حتى اللحظة، وجار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض".
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أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"سرايا القدس" تعلن مقتل نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل إثر غارة إسرائيلية

21:15 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 21:34 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في وقت متأخر من مساء السبت، مقتل زياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل، إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت المصادر الطبية الفلسطينية مقتل مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة دنيا الوطن، مساء اليوم السبت، عن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن "طواقمنا تتعامل مع استهداف ثلاثة منازل دون سابق إنذار في محافظة رفح، وتمكنت من انتشال شهيد وعدد من الإصابات حتى اللحظة، وجار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض".
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