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سفير أستراليا لدى تل أبيب: لإسرائيل الحق "في الدفاع عن نفسها"
سفير أستراليا لدى تل أبيب: لإسرائيل الحق "في الدفاع عن نفسها"
قال سفير أستراليا لدى تل أبيب إن بلاده تحترم ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T14:56+0000
2022-08-06T14:56+0000
أستراليا
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
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جاء ذلك في تغريدة للسفير الأسترالي بول غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".وقال غريفيث: "تحترم أستراليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وأضاف "ندعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف وضبط النفس واستعادة الهدوء. تظل حماية المدنيين هي الأسمى".وكانت إسرائيل هي الطرف الذي بدأ التصعيد في غزة، وأعلن رئيس وزرائها يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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أستراليا, إسرائيل, أخبار قطاع غزة

سفير أستراليا لدى تل أبيب: لإسرائيل الحق "في الدفاع عن نفسها"

14:56 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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قال سفير أستراليا لدى تل أبيب إن بلاده تحترم ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف.
جاء ذلك في تغريدة للسفير الأسترالي بول غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وقال غريفيث: "تحترم أستراليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضاف "ندعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف وضبط النفس واستعادة الهدوء. تظل حماية المدنيين هي الأسمى".
وكانت إسرائيل هي الطرف الذي بدأ التصعيد في غزة، وأعلن رئيس وزرائها يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
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