https://arabic.sputniknews.com/20220806/سفير-تل-أبيب-الأسبق-في-عمان-لا-أعتقد-أن-يؤدي-مشروع-المنطقة-الصناعية-إلى-التطبيع-بين-إسرائيل-والأردن-1066068216.html
سفير تل أبيب الأسبق في عمان: لا أعتقد أن يؤدي مشروع المنطقة الصناعية إلى التطبيع بين إسرائيل والأردن
سفير تل أبيب الأسبق في عمان: لا أعتقد أن يؤدي مشروع المنطقة الصناعية إلى التطبيع بين إسرائيل والأردن
رجح السفير الإسرائيلي الأسبق "أويد يران"، ألاّ يفضي مشروع المنطقة الصناعية بين تل أبيب وعمّان إلى تطبيع العلاقات مع الأردن. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:42+0000
2022-08-06T12:42+0000
2022-08-06T12:42+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، فقد شكك أويد الذي يشغل عضو معهد الأمن الوطني في تل ابيب، في أن يفضي تطور مشروع المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.لكن السفير الأسبق اعتبر المشروع خطوة مهمة جداً للإسرائيليين على الصعيد النفسي، قائلا: "رؤية المشروع للنور قد تكون خطوة مهمة من الناحية النفسية للإسرائيليين".يشار إلى أن أويد شغل موقع السفير الإسرائيلي في عمّان في الفترة 1997ـ 2000، ورئيس وفد مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية عام 1999ـ 2000 .
https://arabic.sputniknews.com/20211123/مشروع-إعلان-النوايا-مع-الإمارات-وإسرائيل-تطبيع-أردني-أم-حل-لأزمة-شح-المياه؟-1052656257.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
سفير تل أبيب الأسبق في عمان: لا أعتقد أن يؤدي مشروع المنطقة الصناعية إلى التطبيع بين إسرائيل والأردن
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رجح السفير الإسرائيلي الأسبق "أويد يران"، ألاّ يفضي مشروع المنطقة الصناعية بين تل أبيب وعمّان إلى تطبيع العلاقات مع الأردن.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع "عمون" الأردني، فقد شكك أويد الذي يشغل عضو معهد الأمن الوطني في تل ابيب، في أن يفضي تطور مشروع المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
23 نوفمبر 2021, 19:42 GMT
لكن السفير
الأسبق اعتبر المشروع خطوة مهمة جداً للإسرائيليين على الصعيد النفسي، قائلا: "رؤية المشروع للنور قد تكون خطوة مهمة من الناحية النفسية للإسرائيليين".
وقال: "المشروع مهم جدًا في كسر رمزية فشل العلاقات مع الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية".
يشار إلى أن أويد شغل موقع السفير الإسرائيلي في عمّان في الفترة 1997ـ 2000، ورئيس وفد مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية عام 1999ـ 2000
.